新华社北京10月21日电 题：疫情波及10省份 多地全面开展排查管控

新华社记者董瑞丰、徐鹏航

截至21日凌晨，本轮新冠肺炎疫情波及陕西、内蒙古、甘肃、宁夏、湖南、贵州、北京、河北、湖北、青海10个省区市。国家卫生健康委、国家疾控局已向多地派出工作组，指导当地开展疫情处置工作。

内蒙古、陕西最先检出阳性病例

据通报，内蒙古二连浩特市12日对某物流园区闭环管理人员例行隔日核酸检测时发现一组检测为阳性。随后的进一步检测和会诊确认了1例本土新冠肺炎确诊病例。

该患者第一时间闭环转运至医院进行观察治疗，相关接触人员全部进行集中隔离医学观察。14日，二连浩特市启动全员核酸检测。

据通报，16日至17日，陕西新增2例外省游客核酸检测阳性病例。该二人由上海出发，曾在甘肃、内蒙古自驾旅游，核酸检测确认阳性后，已在定点医疗机构隔离治疗。

此后，西安市全面开展排查管控。上述游客所在旅行团一行共7人核酸检测呈阳性，截至18日7时，确认其中6人为确诊病例，1人为无症状感染者。根据病例轨迹追踪信息，西安市突出重点、分级实施，开展核酸检测排查，并对病例活动过的区域实行封闭管控。

多个省份相继报告新增本土确诊病例

上述阳性病例公布后，多地紧急对其密切接触者进行追踪排查。

据通报，截至20日7时，内蒙古二连浩特市报告新增本土确诊病例7例。20日，内蒙古阿拉善左旗发现1人核酸检测结果呈阳性。截至21日记者发稿时，内蒙古额济纳旗报告本土确诊病例13例。

截至20日中午，甘肃报告新增本土确诊病例8例、无症状感染者2名；宁夏报告新增本土确诊病例5例。

此外，18日，湖南长沙县报告新增1例外省输入确诊病例。19日，贵州遵义市确诊1例病例，专家组诊断为外省关联病例；北京新增1例确诊病例，曾与宁夏确诊病例同一车厢相邻。20日，湖北天门市报告新增2例确诊病例；河北邢台市报告新增2名无症状感染者。21日，青海海东市确认1人核酸检测结果呈阳性，已转运至定点医疗机构隔离治疗。

多地启动应急响应机制

疫情发生后，陕西、甘肃立即启动应急响应机制，动员各级各方面迅速行动、及时防控。内蒙古阿拉善盟、北京丰台区、青海海东市等地也已启动应急响应机制，正逐级采取封控管控等措施。

据通报，截至19日，西安重点场所重点人员进行核酸检测，并封闭管控相关场所、小区22处。内蒙古额济纳旗于19日起，在全旗范围内开展全员核酸检测工作。

截至目前，甘肃兰州市中风险区已进行全员核酸检测，自21日起，全市中小学校（幼儿园）、校外培训机构线下教学培训活动一律停止。

通报显示，从20日开始，河北邢台市计划用1天时间完成邢台市信都区主城区、襄都区常住人口全员核酸检测。湖北天门市已经采取密接追踪、封闭管控等疫情防控措施，相关流行病学调查、实验室检测等工作正有序展开。

在湖南长沙县、贵州遵义市，确诊病例相关接触人员及重点人群、场所正在全面排查，核酸检测、区域管控、环境消杀等应急处置各项工作正在推进。

截至目前，本轮疫情的病毒基因测序结果尚未公布，疫情源头还未确认。19日，国务院联防联控机制综合组召开疫情防控工作视频会议，国家卫健委有关负责人表示，各地要进一步从严从紧抓好各项防控工作，坚决遏制当前局部地区疫情扩散蔓延，巩固疫情防控成果。