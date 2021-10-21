92.4%受访青年期待更多国潮元素

当下，年轻人越来越热爱国潮文化，衣食住行都有国潮元素的影子。在年轻人聚集的平台，民乐、中国舞、传统戏曲等传统文化十分流行。你喜欢国潮风格吗？

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2012名受访青年进行的一项调查显示，88.6%的受访青年喜欢国潮风格。92.4%的受访青年期待越来越多的国潮元素出现。对于国潮文化，60.3%的受访青年认为守正与创新同等重要。

受访青年中，80后占17.3%，85后占16.5%，90后占32.4%，95后占11.7%，00后占22.1%。

88.6%受访青年喜欢国潮风格

动画设计专业的大一新生葛凯奇，在生活中很喜欢国潮风格，“因为国潮风格在充分彰显中华民族传统文化的前提下，顺应了时代审美的潮流，比如，将极具古代特色的标志性建筑与当下流行的服饰、食品和日用品结合在一起，很符合年轻人的审美”。

生活中，88.6%的受访青年喜欢国潮风格，其中33.8%的受访青年非常喜欢。

厦门大学新闻传播学院教授黄合水说，国潮是将大家能够识别出来的中国元素融入商品或服务之中，以获得广大消费者的认同。这里，没有“中国元素”不为“国”，没有一定规模消费者的认同和消费，不成“潮”。

黄合水说，国潮文化产生的原因有多个方面。首先是经过改革开放几十年，我国各方面都取得了长足的发展，国民的民族自信心空前提高，对国产商品和服务的信任程度也有大幅提高。第二，我国企业经过几十年摸爬滚打，迈过了产品或服务参差不齐、优劣难分的阶段，达到了基本可以让消费者信任的水平。第三，国潮是在新一代消费者中流行的。而新一代消费者成长在中国经济迅速成长、产品质量快速提升的年代，他们对市场上产品的信任度较高。第四，近些年，以美国为首的西方国家，对中国以及中国企业的无情打压，一方面迫使中国企业加强内部销售，另一方面激发了国民的爱国热情，两个方面力量的交织，催生出“国潮”。

厦门大学新闻传播学院副教授苏俊斌认为，国潮是中国人自己的时尚潮流，国潮的诞生是建立在与其他文明比较之后的自觉自信之上。

调查中，92.4%的受访青年期待越来越多的国潮元素出现。65.4%的受访青年觉得国潮元素应该体现在大众艺术文化作品中，56.1%的受访青年认为老字号国货品牌的创意再生需要国潮元素，50.2%的受访青年认为应该体现在传统IP的文创周边产品中，47.8%的受访青年期待主旋律影视作品中的国潮元素。

天津某高校大三学生陈佳怡说，大IP、文创、影视剧作品等都是很好的传播方式，让我们的文化不被遗忘，精神得以传承。“我周围的汉服爱好者，会查阅各种资料学习，都希望比别人多知道一点。我们每一个人都在为传统文化的传播努力”。

“我希望在影视作品中看到更多国潮元素，通过对服饰、场景的感受让更多人看到和了解国潮。”四川的何雨家说，国潮风是现在年轻人的新宠，大家在追随和探索的过程中，对国潮有了越来越多的兴趣和期待。“老字号和‘新国货’也在积极进行消费升级，它们顺应消费者的喜好和期待，不断提升创新能力，通过国潮产品进一步增强品牌价值”。

葛凯奇觉得国潮元素应该在文创等产品中应用，比如手写笔记本、书包、学生水杯、中性笔等，因为大部分使用这些物品的都是学生，这些国潮产品可以提高他们对传统文化的兴趣。

74.5%受访青年觉得国潮文化的流行增强了民族文化自信心

黄合水说，国潮文化的流行，主要是带动青年更多地了解我国的优秀传统文化，让青年对祖先的聪明才智感到骄傲和自豪，激发青出于蓝胜于蓝的创造欲望，提高国人的凝聚力和自信心。当然，也要注意不要把一些糟粕当成优秀文化加以弘扬。

调查中，74.5%的受访青年觉得国潮文化的流行增强了大家对民族文化的自信心，72.2%的受访青年认为能感受到传统文化艺术的熏陶，69.8%的受访青年认为可以增强对历史的认同感，60.4%的受访青年认为会助力传统文化的传播，43.7%的受访青年认为会带来独具一格的潮流风尚。

“以前我们都在追赶外面的世界，如今，我们把目光放回到自身，会惊讶地发现，我们拥有如此强大的生产能力和创造能力。”苏俊斌说，我们自己的文化能够让国人充满信心地去肯定，这是非常积极的现象，对年轻一代的影响也是非常正面的。

“很多东西说得再多，不如亲身体验一下感受强烈。国潮文化的兴起让我更加自豪了，也让我更加乐意去慢慢了解一些事物。”陈佳怡说。

“越来越多的人受到国潮的影响开始创作、思考，迸发出新的思维火花。”葛凯奇说，国潮文化吸引了全世界更多的人了解我国的传统文化，进而更好地了解今日之中国。

葛凯奇说，国潮本身就是创新的产物，创新是文化发展的动力，创新的传统文化，才能与人民对美好生活的需求同步。

对于国潮文化，21.3%的受访青年觉得守正重要，18.4%的受访青年认为创新重要，60.3%的受访青年觉得同等重要。

“国潮进入大众视野，面临的争议很多，所以守正很重要。守正可以让我们了解国潮最本质的内涵，等真正理解了再创新。”陈佳怡希望，国潮文化的发展能够慢下来、稳下来。

“我们所继承的物质和精神文化传统，进入当代国人的生活场景，大多都经过了适应当代生活场景的创新。”苏俊斌认为，守正与创新是依存关系，没有针对当代场景的创新，传统就会丧失生命力，守正也就无从谈起。反过来，脱离对文化传统的守正基础，创新就会成为无本之木无源之水，片面追求新奇异是无法被老百姓所接受的。

黄合水说，优秀文化是千百年来先辈智慧的结晶，必须传承并发扬光大。这里所说的优秀文化，不仅仅是一些符号、器物、技巧，更包括各种价值理念，比如精益求精、勤劳、博学、节约、自律、诚信、兼听则明、廉洁奉公、友善、尊老爱幼、推陈出新等。

“优秀文化精髓通常指的是深层的价值理念。但这些抽象的价值理念需要一些看得见、摸得着的器物或艺术作品来承载或演绎。”黄合水说，当代青年要传承好优秀传统文化，一方面可以利用闲暇时间，多接触、学习，体会传统文化的魅力。另一方面要志存高远，好好学习领会国家和社会倡导的各种价值观念，并努力践行。因为这些价值理念本身就是传统文化的核心内涵。

中青报·中青网记者 王品芝 实习生 王九龙