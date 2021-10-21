长沙新增1例外省旅游返长新冠病毒核酸阳性检测者

中新网10月21日电 据湖南长沙市雨花区委宣传部微信公众号消息，10月20日，长沙市雨花区新增报告1例外省旅游返长新冠病毒核酸阳性检测者，系集中隔离管理人员中发现。疫情发生后，雨花区立即启动应急处置预案，开展疫情处置工作。

经初步核查，彭某某，女，58岁，10月10日-17日曾在宁夏银川、内蒙古额济纳旗、甘肃张掖等多地旅游。17日15时40分自兰州乘坐EU2446航班于17时45分抵长，与10月18日长沙县报告确诊病例蒋某某同航班(非同排及前后三排)。目前，彭某某已闭环转送至长沙市公共卫生救治中心隔离救治。

雨花区已于第一时间启动流调溯源、追踪排查管控、社区核酸检测工作，并对彭某某居住及其他所涉及的活动场所开展环境采样检测和消杀。下一步，雨花区将根据流调情况继续做好重点人员和区域管控，动态发布疫情调查及处置情况。