“党建引领、一网三联、全员共治”乡村治理模式，是淄博市近年来在乡村治理方面的一项创新举措。党建引领，即发挥党建在乡村治理中的全面引领、统领作用；一网三联，即村级党组织体系与网格治理体系充分融合成为“一张网”，干部联村组、党员联农户、积分联奖惩；全员共治，即村干部、党员、群众全员参与乡村治理、推动乡村振兴，实现共建共治共享。

一、背景动因

近年来，淄博市着眼构建党建引领下的基层社会治理机制，在基层网格化治理方面不断探索实践，取得了很大成效，但也发现了一些问题。淄博市推行“一网三联”乡村治理模式，主要是突出问题导向，对现有的农村网格化治理进行优化提升。

一是着眼解决村级网格化治理“网眼”偏大、精细治理不够的问题。当前，网格化治理是基层治理一项十分有效的举措。但目前的网格划分还存在“网眼”偏大、难以实现精细治理的问题。特别是在农村，按照每300至500户划分一个网格的标准，很多村只划分1个网格，设1名专职网格员。这在一定程度上限制了网格作用的发挥。

二是着眼解决农村党建工作与网格化治理融合不够、党建引领作用发挥不到位的问题。发挥党建在基层治理中的引领作用，很重要的一项基础工作是“党支部建在网格上”。不同于城市社区，一个村往往只有1个支部。组织体系融合不够，村干部和党员不能充分参与到网格治理中来。

三是着眼解决基层治理群众参与度不高、内生动力不足的问题。村民对村里公共事务缺乏关注，主动参与治理的意识和动力不足。

二、主要做法

淄博市最早在桓台县试点“党建+网格”积分制管理。去年以来，淄博市进一步将桓台县的有关做法总结提升为“一网三联”乡村治理模式。

（一）坚持党建与网格深度融合。一是党小组与村民组同步设置，克服党建工作与村级治理“两张皮”。在现有政法系统基础网格的基础上，按照“地域相连、居住相邻、户数相近”的原则，将村民划分为若干个村民组（或叫微网格），将网格治理单元织密织细。村民组数量一般与村党组织领导班子成员数量一致，每组设组长1名、副组长1名、兼职网格员若干名，构建起“村民组长—副组长—兼职网格员—村民”四级治理体系。其中，村党组织书记和成员担任村民组长，全面负责组内各项事务。比如，高青县田镇街道官庄村立足城中村实际，打破楼栋限制，按照人情相近原则，实行群众和党员双向选择，全村共划分为五个村民组；临淄区朱台镇陈营村是远近闻名的厨房设备特色产业村，村内小企业多，根据这一情况，村里将企业、外来租户全部纳入“一张网”管理。二是党小组建在村民组上，确保党的组织和工作全覆盖。以村民组为单位设立党小组，党小组组长兼任村民组副组长，具体负责传达落实上级工作安排、收集党员和村民意见、化解矛盾纠纷、组织志愿服务等工作，实现了治理体系与党组织构架的有机融合，把党的组织和工作覆盖到了每一个治理“微单元”。三是党员编入村民组，明确党员“责任田”。根据村民组内村民数量，由具备履职能力的党员或村民代表担任兼职网格员，分工联系本村民组内所有农户。兼职网格员每月至少进行一次入户走访，做到“四到户、三必联”，即上级政策宣讲到户、“两委”决议传达到户、公益活动发动到户、意见建议征求到户，急难事必联、纠纷事必联、红白事必联。

（二）坚持党员与群众积分联动。一是深化党员量化积分管理，发挥示范引领作用。为准确衡量党员履职情况，每月依托村民组对党员实行量化积分考核。积分由履职分、奖励分和负面分组成，其中履职分包括履行党员基本义务、组内履责两个方面，主要依据党员带头执行上级决策部署、带头参加主题党日活动、自觉遵守村规民约，以及在组内传达上级决策部署、督促联系户完成村级重点工作、化解组内矛盾纠纷等进行赋分；奖励分主要依据完成急难险重任务、参加志愿服务、参与文艺宣传、反映群众意愿等进行加分；负面分主要依据个人受到党纪政务处分以及矛盾化解不及时或所联系户出现违规违法情况等进行扣分。二是构建群众积分考核体系，引导群众对标争先进。以《村规民约》规定内容为主体，以阶段性重点工作为补充，按照基础分、奖励分和负面分为村民进行“1+N”考核记分，逐人建立动态管理台账，计分情况作为奖惩依据。桓台县将群众积分与建立农村社会信用体系结合起来，制定《农村居民信用积分评价办法》，并搭建了“爱心食堂”“爱心基金”“爱心超市”等多种应用场景。三是实行党员群众积分“联动”，构建村级治理硬约束。对于动员家属和其他群众参与村里重点工作或志愿服务活动的党员，给予奖励加分。

桓台县马桥镇五庄村志愿者到爱心长者食堂服务

（三）坚持积分与利益挂钩激励。一方面，严格计分。实行“一人一登记”，为党员和村民逐人建立积分动态管理台账，事事记录、分分对应，保证每一分都有据可查；“一月一公示”，每月为党员和村民进行考核记分，公布上月积分情况，接受群众监督。部分有条件的村还将数字化引入“一网三联”。比如，临淄区凤凰镇西刘村，村民可通过移动端，自助申报积分，经村党支部审核后，实时生成积分，并通过智慧平台，线上查看积分、排名。另一方面，奖励评优。实行“一季一评比”，每季度按村民组户均积分进行排名，按照一定比例确定“红旗小组”，由村集体给予奖励。具体奖励形式由各地根据实际确定，可以是奖金、实物，也可以是“爱心超市”购物券、长者食堂免费用餐，还可以兑换公共服务等；“一年一评优”，每年按照党员积分多少列出候选人，公开投票评选优秀党员。博山区八陡镇东顶村实行现金+兑换积分“双奖励”，设立精神文明专项资金，根据积分情况直接给予现金奖励，同时设立积分兑换超市，村民可以以积分兑换物品。

博山区八陡镇东顶村“一网三联”积分兑现奖励大会

三、取得成效

一是村党组织的组织力明显增强。通过把党小组建在村民组上、党员下沉包组联户，构建起了以村级党组织为核心、党小组为主体、党员为支撑的精细化网格治理体系，党组织动员群众、组织群众的政治功能明显增强，领导村级治理的能力显著提升。

二是党员先锋模范作用明显提升。通过实行“一网三联”乡村治理模式，用数据为每名党员精准画像，党员参与村内事务的积极性大大提高。

桓台县果里镇徐斜村村民参与农村人居环境整治志愿服务

三是群众参与治理的热情明显高涨。“一网三联”乡村治理模式，把积分与村民利益直接挂钩，增强了积分的“话语权”。村干部普遍反映，现在党员跑在前头，全村群众都参加，村里的事真正成了大家的事。”今年7月份，临淄区金山镇冯家村党支部举办第二季度“一网三联”积分制管理奖励兑现会，村集体出资4.2万元对285名优秀村民进行奖励。

四、启示探讨

第一，乡村治理必须以党建铸魂。实践也充分证明，党建引领作用发挥的程度如何，直接决定着乡村治理的成效。工作中，必须把基层党组织的领导作用、党员的先锋模范作用充分调动起来，真正把党的政治优势、组织优势、密切联系群众的优势转化为提升基层治理的效能。“一网三联”乡村模式正是聚焦党建引领这一关键，通过组织契合、人员整合、工作融合，以党建“加持”实现乡村治理成效跃升。

第二，乡村治理必须充分发动群众。群众既是基层社会治理的参与者，也是基层社会治理的受益者，只有充分发挥党的群众路线，把群众的力量突出出来，才是基层社会治理的成功之道。基层党建工作也是群众路线在新时代党的基层社会治理中的集中体现。一切依靠群众、一切为了群众。“一网三联”乡村治理模式，就是通过村民“全员积分+村组对比+激励奖惩”的办法，实现“微单元”的互动管理，让群众从被动到主动，从上级要求到个人自觉，充分参与到村级事务中来，逐步成为乡村治理的“主角”。

第三，乡村治理必须系统推进。乡村治理是一项系统工程。一方面，必须多部门协同联动，形成工作合力。推行“一网三联”乡村治理模式，纳入市委、市政府“十二大攻坚行动”，列为市委书记2021年度抓基层党建突破项目，组织、政法、农业农村、妇联等多部门参与，保证了落实效果。另一方面，必须系统抓、综合抓。一般产业基础好、经济实力强的村，治理水平就会比较高。因此，不能就治理抓治理，必须统筹产业、人才、文化、生态、组织五大方面，以综合实力提升带动乡村治理水平。

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(责编：曹淼、李源)