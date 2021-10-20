宁夏新增3例新冠肺炎确诊病例

新华社银川10月20日电（记者艾福梅、任玮）记者20日从宁夏回族自治区银川、吴忠两市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部获悉，两地总共新增3例新冠肺炎确诊病例，目前患者均已被转运至自治区第四人民医院集中隔离治疗。

19日，自治区中西医结合医院在常规门诊核酸检测中发现1名阳性人员侯某某，经自治区疾控中心复核仍为阳性。20日凌晨，自治区诊疗专家组诊断其为新冠肺炎确诊病例。初步流调显示，患者曾于16日、17日在银川市金凤区亲水宴会中心做服务小时工，与此前确诊病例艾某某存在空间交集。

19日，吴忠市对确诊病例许某同行的密切接触者进行第一轮新冠病毒核酸检测，发现2人核酸检测结果阳性，经自治区疾控中心复核，结果仍为阳性。20日凌晨，自治区诊疗专家组结合流行病学史、临床表现和实验室检查结果，诊断2人为新冠肺炎确诊病例，临床分型分别为普通型、轻型。2人活动轨迹与许某一致。

截至20日记者发稿时，宁夏现有新冠肺炎确诊病例5例。