甘肃新增4例本土新冠肺炎确诊病例

新华社兰州10月20日电（记者梁军）甘肃省卫生健康委员会20日通报，10月19日23时至20日11时，甘肃省张掖市、兰州市累计新增4例本土新冠肺炎确诊病例。本轮疫情出现至今，甘肃已累计新增确诊病例8例、无症状感染者2名。

病例吴某，女，37岁，现住张掖市甘州区青松嘉园B区，为此前通报病例张某的密切接触者。10月19日两次核酸检测均为阳性，无发热、咽痛、咳嗽等症状，随即转运至市级定点医院。经张掖市专家组诊断为新冠肺炎确诊病例，轻型。

病例李某某，女，57岁，现住兰州市安宁区十里店街道黄河家园，为此前通报病例张某的密切接触者。10月19日核酸检测为阳性，随即转运至省级定点医院。10月20日省疾控中心核酸检测复检为阳性。经省级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例，轻型。

病例马某某，女，51岁，现住兰州市七里河区明仁花苑，有张掖市旅居史，为此前通报病例张某的密切接触者。10月19日核酸检测阳性，20日省疾控中心核酸检测复检阳性。经省级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例，普通型。

病例葛某某，女，39岁，现住兰州市七里河区光明苑，有张掖市旅居史，为此前通报病例张某的密切接触者。10月19日核酸检测阳性，20日省疾控中心核酸检测复检阳性。经省级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例，轻型。

据通报，上述人员均是在集中管控期间排查出的。目前，相关流调、人员排查、核酸检测等工作正在进一步深入进行中。