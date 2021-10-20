黄晓东：以公立医院高质量发展为主线 强化信息化支撑作用

近日，武汉市第三医院院长黄晓东做客由人民网·人民健康推出的“领航者说”——《人民医者致敬健康百年》系列栏目（ 点击查看节目视频 ）。黄晓东提出，公立医院高质量发展要明确自身定位，加强重点学科建设，强化医院信息化支撑和加强现代化建设，更好地为老百姓提供优质、高效、可及、系统以及持续的医疗卫生服务。

走高质量发展之路 满足人民群众健康需求

黄晓东表示，公立医院作为医疗卫生行业主力军，发展的好坏，事关卫生健康事业、人民健康福祉，要满足卫生健康供给质量和服务水平，就必须把公立医院高质量发展放在更突出的位置。

黄晓东表示，武汉市第三医院未来将明确自身定位，发挥三级公立医院诊治疑难杂症、技术创新的属性，打造高水平医院，发挥公立医院在城市医疗集团中的牵头作用，健全分级、分层、分流的救治体系，助力构建高质量发展的新体系；将加强学科建设，不断推进医学技术和医疗服务模式创新，强化信息化支撑，引领高质量发展趋势，健全运营管理体系，加强全面预算管理，健全绩效评价机制，改革人事管理制度、薪酬分配制度，健全医务人员培养评价制度，适应医疗服务价格改革和医保支付方式改革，激活高质量发展的新动力。

此外，还将以患者需求为导向，明确以患者为中心的医疗服务理念。聚焦医院现代化建设，发展方式从规模扩张转向提质增效，通过服务人文化和管理信息化，运行模式从粗放管理转向精细管理，强调模式整合和创新激励，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术的要素，使公立医院能够坚持公益性，更好地为老百姓提供优质、高效、可及、系统以及持续的医疗卫生服务。

以重点学科建设为抓手 促进医院高质量发展

“学科建设是医院高质量发展的灵魂和根基，是医院医疗质量、业务管理的基本抓手。”黄晓东表示，医院在明确学科定位基础上，制定“大综合强专科”战略和“顶天立地”的发展格局，以国家重点专科烧伤科为龙头，发挥优势专科特色，聚焦学科体系建设，打造国内顶尖优势学科集群；不断完善与国际先进水平同步、符合中国国情的诊疗规范，保持核心技术引领地位；坚持以公益性为导向，赶赴国内外各大火灾、地震等现场执行救援任务，在国内成立烧伤患友俱乐部，关注患者身心健康，鼓励其回归社会。

黄晓东认为，为适应群众医疗新需求，医疗服务模式要不断创新，以特定疾病为中心建立的全诊疗链式服务模式或将成为未来疾病诊疗的重要模式之一。她介绍，医院一直积极整合各学科资源，已形成了19组涵盖急救、重症、肿瘤、微创手术、老年病等多个专业的MDT小组。通过专病诊疗中心建设打破学科壁垒，建立起“六师一体”（医师、护理师、临床药师、营养师、康复师、心理咨询师）诊疗模式，让患者获得规范化、个体化治疗，也增强了各学科间交流合作，促进临床诊疗水平不断提升。

不断整合资源，完善优化内部就医流程，开通高效的生命绿色通道，以现有的院前急救-急诊科-全院综合ICU的一体化急诊医学模式为蓝本，延伸拓宽卒中中心、胸痛中心、呼吸与危重症等救治功能，联合区域内二级医院及社区医联体组建区域10公里急救圈，为周边居民提供了便捷高效的急救服务。

推进医院信息化改造 为新时代医疗赋能

黄晓东介绍，武汉市第三医院信息化改造主要以流程为导向，围绕患者的就医流程、临床医务人员的诊断及治疗的操作流程、医院内部监控管理的监管流程三方面将信息化改造落到实处。

第一是面向医务人员，提升医务人员工作效率方面的智慧医疗。为优化业务流程，提升管理效率，医院上线急诊平台系统、医疗质量及安全管理系统、移动护理查房系统等，搭建临床大数据中心，为疾病治疗方案的选择和效果评价提供科学依据，满足临床辅助决策和科研工作等实际需求。

第二是面向患者，方便患者就医流程的信息化系统。医院主动提供自助服务机、手机支付、预约诊疗、停车信息推送、检查检验信息推送等服务。

第三是面向医院管理的智慧管理。一方面是以提升医院精细化管理水平的信息化系统，包括人财物的监管；另一方面是BI决策系统，药品、耗材、检验试剂、后勤物资等皆通过该管理系统、监管系统，每个药品溯源、去处一目了然。