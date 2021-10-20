胡三元：推进医学科技创新  助力研究型医院建设

近日，由人民网·人民健康推出的“领航者说”——《人民医者致敬建党百年》系列访谈节目正式开播，山东第一医科大学第一附属医院院长胡三元院长做客该节目（ 点击查看节目视频 ），围绕“医学科技创新、研究型医院建设”等主题发表了自己的观点和看法。

胡三元首先对山东第一医科大学第一附属医院进行了简单的介绍，他说：“山东第一医科大学第一附属医院又名山东省千佛山医院，于1960年建院，1995年被评为三级甲等综合性医院，2019年2月，正式成为山东第一医科大学第一附属医院。”胡三元表示，医院归属大学以后，功能发生了很大变化，由注重临床工作，转变为定位于医疗、教学、科研，相互融合的三位一体的综合性发展的学术型医院。

另外，胡三元介绍说，医院主要的特色包括心脏、肝脏、肾脏等大器官的移植和血液、骨髓的移植以及介入和内镜的早诊早治等。

“研究型医院”的概念，自2003年在我国首次被提出，至今已有18年。2011年，“建设研究型医院”被国家多部门联合确定为国家指导医院未来发展的重大战略。胡三元表示，研究型医院的主要特征包括：一是通过自主创新，催生高层次人才和新的成果；二是通过科研来服务临床，提升临床的诊治能力。

在提到研究型医院的建设过程中存在的差距，胡三元认为，目前医院面临的问题主要是未树立完善的科学的发展理念、高质量发展的定位不明确以及科研投入不足，科研人员欠缺等等。

针对目前研究型医院发展建设不足之处，如何进行改进？胡三元表示，医院应从医疗角度提升高质量发展能力，加强技术创新工作，更好的治疗疑难危重症；通过建设良好的科研平台，引进高端的设备、投入充足资金进行临床的研究，将科研成果服务于患者。

山东第一医科大学第一附属医院针对以上问题，在院领导的带领下采取了有效举措。胡三元指出，首先，在平台建设方面，医院首先搭建了科研平台，引进了高端的设备，如全新的PET-CT。此设备不但能够发现、诊断早期的肿瘤，同时具备一定的科研价值。同时医院搭建了一期临床的研究机构，为下一步药品的研发注入了发展动力。其次，将基础与临床密切结合。将科研人员与临床医生融入到同一个研究体系里面，同时给与相应的激励政策。

建设研究型医院在推进国家医学科学创新体系的建设过程当中，有着至关重要的作用。为了解决“卡脖子”的问题，胡三元认为，自主创新非常重要，作为医务工作者有责任和义务来担当我国医疗卫生事业发展的创新任务，生产出新的药品、新的器械和新的耗材，为患者提供高质量的服务。同时作为医院的管理人员，要更全面和深入的理解国家的政策，激励医护人员进行临床的创新发展。运用创新性理论和创新性的技术，促进我国医药和医疗器械产业的蓬勃发展。