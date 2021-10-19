随着城镇化进程的不断加快，农村住宅废弃、宅基地闲置问题日益突出。破旧房屋、残垣断壁不仅破坏了村容村貌，而且占用着大量土地资源，严重制约农村发展。盘活农村闲置宅基地和闲置住宅，唤醒农村沉睡资产，对于提高农村土地利用效率，保障农民权益、促进农村发展具有重要意义。博山区博山镇以东瓦峪村为桥头堡，围绕宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，在完善宅基地集体所有权行使机制、农户资格权保障机制、使用权流转机制方面积极试点，通过“党支部+村集体+企业+农户”的模式，开展盘活农村闲置房屋和宅基地资源推动乡村振兴的生动实践，逐步探索出一条支部引领、村集体主导、农户支持、民间资本助力的合作共赢巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴新路子。

一、发展背景

博山镇东瓦峪村地处鲁中腹地丘陵山区，村集体经济薄弱，基础设施建设严重滞后，村内多年未通自来水，道路坑洼泥泞，残垣断壁、闲置农房院落随处可见。由于村民收入来源单一，仅靠种地很难维持生计，村内劳动力大多外出务工并在外定居，导致住宅和宅基地闲置。部分房屋因得不到修缮而损毁、倒塌，村容村貌亟待整治。

新一届村“两委”班子上任后，积极围绕群众所急所盼的自来水改造和环境卫生大整治两项重点开展攻坚，先后通过整修自来水管道、建设文化大院和文化广场、道路硬化、旱厕整治等工作，改善了东瓦峪村的村容村貌，彻底摘掉了东瓦峪村“软弱涣散村”的帽子。在此基础上，如何进一步实现富民增收、进一步建设文明富裕和谐村庄成为东瓦峪村的重要任务，“盘活农村闲置宅基地和闲置房屋，建设养生庭院”就是东瓦峪村致富路上的新实践。

流转闲置农房改建养生庭院

二、主要做法

（一）党建引领把握发展方向。一是建强村班子。博山区作为全省村“两委”换届试点县，严把村“两委”成员的“入门关”，严格实行村“两委”主职干部“一肩挑”，配齐配强村干部，强化村级班子建设。二是积极推行“党建引领、一网三联、全员共治”乡村治理新模式，党员积极带头联系群众，村民踊跃建言献策，推进了公共事务管理，融洽了邻里关系，促进了党的基层政策的落实落地。三是区镇村干部积极开展“我为群众办实事·走千村进万户”大走访大排查大提升活动，围绕群众所急所盼，征求群众意见，真正密切了党群干群关系，巩固了党在基层的执政基础。

（二）集引资本撬动土地价值。村“两委”牵头成立“淄博宏瓦泰旅游开发有限公司”，代表村集体负责对内组织协调，对外开展合作。引入淄博钟盆农业发展有限公司，两家公司于今年的4月13日签订《民居改造开发项目合作协议书》，正式启动项目开发建设。在具体操作上，逐步明晰了推行“宅基地流转合作开发”和“宅基地有偿退出”的主要模式。“宅基地流转合作开发”模式，是指村营宏瓦泰公司与有意向的村民签订《宅基地使用权流转协议书》，直接流转闲置宅基地和闲置房屋并统一交由投资商进行建设或改造。“宅基地有偿退出”模式是指对于无法实现与单一户主合作开发的村民合伙院落，由村委出面协调分清产权比例和面积，通过一次性补偿方式收回宅基地并流转给投资方进行开发。项目建成后，村营宏瓦泰公司通过开展物业管理、保洁服务形式给养生庭院居住户提供服务，可安置部分农村剩余劳动力，增加集体经营性收入。

（三） 政策支持突出服务保障。一是博山镇作为国家级“全域土地综合整治”试点镇，积极承接上级试点任务，将东瓦峪村作为开展盘活农村闲置宅基地和闲置房屋的先行试点村。镇村干部挨家挨户走访，对政策进行解读和宣传，引导有序开展闲置宅基地和闲置住宅的盘活利用，推动形成多方参与、合作共赢的良好局面。二是镇村两级加强对闲置宅基地和闲置住宅盘活利用行为的监督管理，推动建立以维护农民权益和促进乡村振兴为导向的利益分配机制，切实保护各类主体的合法权益。

（四）整合资源完善农村基础设施。一是针对多年未通自来水问题，村委先后投资20余万元，维修机井,更换水表,整修管道，实现了全村24小时供水。二是加力实施城乡环境大整治，拆除破旧濒塌房屋36间，整治残垣断壁30处，清运积存“三大堆”350余吨，粉刷墙面4000平方米，硬化村内道路7500平方米，建设文化大院、文化广场2处，村庄旧貌逐步换新颜。

（五）顺应群众留住乡愁余韵。通过对全村230余套宅基地的摸底调查，梳理出闲置2年以上宅基地71套，遗弃残破老宅院19套。通过广泛征求村民意见，在保持原来村庄传统肌理的基础上进行总体规划，推进东瓦峪村利用闲置宅基地和闲置住宅发展乡村旅游、餐饮民宿、康养服务等新产业新业态，实现生产、生活、生态的融合。

三、取得成效

截至今年9月份，淄博钟盆农业发展有限公司已完成17处养生庭院建筑主体的建设，年内计划总投资400万元，完成20套养生庭院的建筑施工和内装内配，达到对外运营的条件。明年全村建成套数将增加到30套，并辐射带动周边村建成50套的初步规模，可带动村民增收90万元以上，带动村集体每年实现增收超过5万元。今年，村内劳动力务工收入合计超过50万元，养生庭院建设项目的实施起到了强村富民的良好效果。

四、经验启示

一是打好“党建牌”，通过“强堡垒”筑牢乡村发展根基。乡村发展最核心的是让党建强起来。“火车跑得快，全靠车头带”，在实现乡村振兴的过程中，基层组织是指挥所，更是先锋队。新一届东瓦峪村两委凭着一股“不能被困难吓倒”的勇气，发动群众，盘活闲置土地，充分发挥了带头示范作用，彻底摘掉了东瓦峪村“软弱涣散村”的帽子。

二是打好“特色牌”，通过“强产业”挖掘乡村发展潜力。乡村发展最基本的是让产业强起来。乡村建设离不开坚实的物质基础，更离不开富有特色、持续强劲的产业支撑。东瓦峪村通过开展盘活农村闲置房屋和宅基地资源推动乡村振兴的生动实践，围绕养生庭院建设，形成了“党支部＋村集体＋企业＋农户”的新模式。

三是打好“绿色牌”，通过“强生态”留住乡村发展人脉。乡村发展最紧迫的是让生态强起来。生态不仅是资源，更是财富。东瓦峪村下定决心、拿出措施，通过旱厕改造、道路硬化、河道治理、农村环境卫生整治等工作，借力全域公园城市建设，把绿水青山变成金山银山，展现新时代乡村“最靓颜值”。

(责编：李源、曹淼)