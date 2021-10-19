一、背景：

在内蒙古科尔沁草原腹地北纬42度到45度，有一条世界黄金畜牧带，这里的黄牛以膘情好、牛龄小、出肉率高、肉质细嫩著称。优良牧场，充沛的阳光、雨水、自然放养以及悠久的畜牧历史，50年改良的优良肉牛品种，让科尔沁肥牛肉成为中国绿色食品的食材。科尔沁肥牛肉产自内蒙古东部的科尔沁草原，是全世界少数未被污染的大草原之一。其中，地处科尔沁草原腹地的通辽市，又被称为“内蒙古粮仓”和“黄牛之乡”。

一直以来，内蒙古不乏高品质无公害的特色农产品，多年来，许多农户想把农产品卖出去，但苦于线上销售渠道匮乏，他们只有在附近商超进行流转销售；并且当地的电商零基础，企业没有任何相关电商知识，也不懂如何操作以及推广，工厂也是有订单来了才会运作，平常都处于歇业状态。

2020年底，在内蒙古当地相关部门的大力支持下，当地企业与远在千里之外的浙江杭州电商企业——浙江格家网络技术有限公司建立起了联系。当地政府想要借力电商企业来共同打造内蒙古特色型产业，通过品牌孵化来建立标准化企业，更深入、更精准地建设全农产业链，激活乡村内动力。

2017年12月举办的乌镇世界互联网大会上，格家网络创始人沈丹萍公布了精准助农计划“中国田”。计划在2018-2020三年时间里，围绕建档立卡户，通过“消费扶贫、就业扶贫、产业扶贫”等举措，聚合格家网络优势营销资源，帮扶超过100个贫困县区，带动农副产品销售30亿元。

在3年多实践过程中，格家网络找到了一条精准的电商助农之路，发挥流量优势、内容优势、模式优势。除了整合包括地方政府、当地供销社、供应商资源，“中国田”团队还通过对当地农户进行电商运营团队培训、农产品电商标准化制定与辅导、地区农产品孵化等方式，不断强化农户自身“造血”能力。

截止到2020年底，“中国田”深入全国 28 省（自治区、直辖市）的 102个县区，启动了116个农特产项目，带动初级农产品销售总额超30亿元，累计帮助超过10万户农村家庭增收创收。2021年起，“中国田”响应国家号召，服务乡村振兴，启动农特产品品牌孵化计划，截至9月，主导或助力包括浙江淳安“大下姜”、吉林安图“长白山黑土地”、“九物家”等多个地方、区域特色农特产品品牌打造。

二、做法

从原料、加工、物流及售后等方面层层跟进，并开展大型直播助农活动，线上线下同步打造风干牛肉电商爆品，助力当地优质农产品传播销售。

打造电商爆品实操：

1. 原产地溯源——授人以鱼不如授人以渔。中国田团队去到内蒙古牛肉干的原产地，除了交流牛肉干的制作过程，中国田团队还倾囊相授电商销售经验，以及在如今的大环境之下如何发挥资源优势，高效孵化品牌，促进特色产业升级与发展。并且因为增加了格家网络电商企业的销售渠道，使得当地工厂从“有订单来才运作“到“有日常生产”的转变，每天牛肉加工量峰值达3000斤。

2. 牛肉干品牌孵化——九物家。依靠品牌打造扩大消费者对产品的认知度。借助中国田公益助农项目，内蒙古牛肉干开辟了线上销售的新渠道，并且打造了专属品牌九物家，为内蒙人科尔沁牛肉干增加了标识，提升了线上知名度，使更多人了解到这一优质产品，成功实现农产品上行，品牌价值得到了提升。

3. 爆品直播带货——政企结合，推动乡村振兴。通过打造牛肉干爆品，直播带货的方式提高曝光率、扩大影响力，让更多的人认识并了解内蒙古科尔沁牛肉，在带动当地特色农产品产业升级的同时，推动当地乡村振兴。

打造农产品品牌的电商标准化：

1、输出平台标准，打造农村电商。虽然国内互联网经济已经有20年的历史，但还是有许多地区电商发展不完善，内蒙古科尔沁草原就是其中之一。格家网络帮扶的重点就是电商化改造，从线上运营、店铺设计、产品发布、售后处理等理论知识入手，为当地企业提供一对一的新手开店指导，并在农产品上架、内容运营、流量获取、客群维系等板块进行系统性培训。

2、系统化培训，搭建整编电商团队。扶上马，送一程。对于农村电商来说，最稀缺的就是一个成熟的电商团队。结合当地的实际情况，格家网络开展了一系列的电商培训活动，帮助当地企业培养整建制电商团队。

3、大数据分析，优化物流体系。

物流和售后也是标准化的重要一环，格家网络对内蒙古牛肉干的物流运输进行了专业化指导，包括内包装防撞设计、包材筛选、外包装视觉设计、ERP订单系统接入、一件代发物流试寄等。

三、成效：

内蒙古与中国田进行深度战略合作，从原料、加工、物流及售后等方面层层跟进，并开展大型直播助农活动，线上线下同步打造风干牛肉电商爆品，助力当地优质农产品传播销售。直播当天，短短1个小时，直播间热度超过70万，直播间下单内蒙古鲜切牛肉的消费者超过百人，鲜切牛肉销售额超过5万元。直播活动中，价格为310元的5斤装牛里脊加牛腱子最受消费者欢迎，一共卖出近80单。

除了鲜切牛肉，羊肉、牛肉干等“蒙货”也颇受全国消费者青睐。1月初，科尔沁大草原的天然“蒙味”手撕牛肉干携手格家网络开展了一系列线上销售活动。仅1月8日当天，“草原天健”手撕牛肉干就卖出了1400余单，累计销售额超过12万元。截至目前，这款牛肉干在平台共卖出9000余单，累计销售额超过70万。

中国田团队去到内蒙古牛肉干的原产地，除了交流牛肉干的制作过程，中国田团队还倾囊相授电商销售经验，以及在如今的大环境之下如何发挥资源优势，高效孵化品牌，促进特色产业升级与发展。因为增加了格家网络电商企业的销售渠道，使得当地工厂从有订单来才运作到有日常生产的转变，每天牛肉加工量峰值达3000斤。

此外，格家网络经过沟通协调选择了中通快递和EMS邮政快递进行运输，且通过先运输至沈阳再分拣发货来降低邮费，加上订单量的扩大，大大的降低了发货成本，从每件6.5元降低至约5元，物流原因退换货率也持续降低。

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(责编：曹淼、李源)