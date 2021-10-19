直播预告：守好脾胃 让孩子长的更茁壮

小儿厌食是孩子的常见症状，厌食不仅仅是孩子不爱吃饭这么简单，还可能造成孩子注意力不集中、贫血、爱发脾气、反复呼吸道感染、营养不良、发育迟缓、佝偻病等问题。

中医认为小儿脾常不足、饮食无节，就容易出现厌食、便秘、腹泻等消化系统疾病，通过系统的中医调理可以有效改善这些问题，助孩子健康成长。

10月20日15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院望京医院儿科主任医师肖和印做客直播间，为大家详细讲解小儿脾胃疾病问题，千万不要错过。

专家介绍：

肖和印，主任医师，教授，首都优秀名中医，现任（望京医院）北京市中医儿科诊疗中心主任。

中国中西医结合学会儿科专业委员会副主任委员、中国中西医结合学会儿科专业委员会消化组组长、世界中医联合会小儿推拿专业学会副会长、北京中西医结合学会儿科副主任委员、中华中药学会儿童健康协同创新平台儿童胃肠营养与健康方向首席专家、健康中国研究中心儿童健康科学专家委员会副主任委员、中国中医药研究促进会中医药传承发展工作委员会副主任委员。

擅长：中西医结合方法治疗儿科消化系统疾病、呼吸系统疾病及儿科疑难病，如：病毒性心肌炎、多发性抽动症、过敏性紫癜等。

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