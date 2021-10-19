甘肃兰州新增6名新冠病毒核酸检测阳性人员

新华社兰州10月19日电（记者范培珅、梁军）记者19日从甘肃省兰州市城关区新型冠状病毒肺炎疫情联防联控领导小组办公室获悉，当地新增6名新冠病毒核酸检测阳性人员，其中5人均有内蒙古额济纳旗旅居史，并有与陕西确诊的上海阳性病例旅行团在同日同地同餐馆就餐史。

据介绍，10月18日15时58分，位于甘肃省兰州市城关区的甘肃省第二人民医院报告该院一10:1新冠病毒混检管结果出现阳性，立即将10名被检者转入兰州市肺科医院进行隔离管控、单采单管核酸检测。经甘肃省、兰州市疾控中心复核，张某核酸检测阳性。目前，当地已对张某的密接、次密接人员、风险监测人员开展全面排查追踪管控。与张某同行的4人及张某的密切接触者1人，核酸检测结果均为阳性。

发现阳性人员后，当地第一时间启动应急响应，开展人员排查、密接流调、核酸检测、环境消杀等工作，相关6名阳性人员全部送至定点医院救治。截至19日4时，兰州市城关区已追踪到张某密切接触者114人，次密接12人。截至19日4时30分，全区对风险人员进行核酸检测，已采样1270人，结果待出。

目前，兰州市城关区对火车站、汽车站、景区景点、酒店宾馆、商场超市、影剧院、餐馆等人员密集场所，严格落实测温、查验健康码、行程码等措施。