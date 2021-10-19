国家卫健委：10月18日新增确诊病例25例 其中本土病例9例

10月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例。其中境外输入病例16例（上海5例，云南4例，广东3例，湖南2例，福建1例，甘肃1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（湖南2例，广东1例，甘肃1例）；本土病例9例（陕西5例，均在西安市；内蒙古2例，均在锡林郭勒盟；湖南1例，在长沙市；宁夏1例，在银川市）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者752人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例457例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9438例，累计治愈出院病例8981例，无死亡病例。

截至10月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例514例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例91421例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96571例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1213842人，尚在医学观察的密切接触者20976人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例，其中境外输入17例，本土2例（云南1例，在德宏傣族景颇族自治州；陕西1例，在西安市）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（境外输入18例）；尚在医学观察的无症状感染者356例（境外输入341例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28713例。其中，香港特别行政区12299例（出院11994例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16337例（出院13742例，死亡846例）。