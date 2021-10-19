内蒙古额济纳旗新增5例新冠肺炎确诊病例2例初筛阳性病例

新华社呼和浩特10月19日电（记者魏婧宇）记者19日从内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗新冠肺炎防控工作指挥部获悉，截至19日0时40分，额济纳旗已确认5例新冠肺炎确诊病例，同时尚有2例初筛新冠病毒核酸检测阳性者正在复核。额济纳旗于19日9时起，在全旗范围内开展全员核酸检测工作。

据了解，18日，额济纳旗接到内蒙古自治区综合疾控中心关于陕西省外来游客闫某、姜某核酸检测阳性的通报后，额济纳旗新冠肺炎防控工作指挥部紧急安排部署，对闫某、姜某等一行8人在额济纳旗行程及密切接触者和次密切接触者等情况展开调查处置。目前，上述7例病例已全部送入定点医院进行隔离医治和观察，相关排查和管控工作正在深入推进。

额济纳旗新冠肺炎防控工作指挥部研究决定，从19日9时起，在全旗范围内开展全员核酸检测工作（含常住人口、流动人口、短暂停留人口等）。当前，额济纳旗物资储备充足，社会秩序正常，各项疫情防控工作正在有序开展。