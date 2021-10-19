科普高热度如何维持住

科普产品的灵魂是文化，科普产业要坚守内容为王。同时，科普产业是创意产业，必须立足创意、着眼创新。

最近，随着诺贝尔科学奖项次第公布，一些科普平台也跟着活跃起来。知乎诺贝尔奖巡礼线上专题活动同步邀请医学、物理、化学、文学、经济等各领域的答主，进行诺奖预测、科普与解读，一时间，千万网友涌入平台，通过寻找答案来满足自己对科技、人文的好奇心。

科普平台的热度高，说明大众对科普产品的需求旺盛。近些年，我国公民科学素质显著提升。数据显示，2020年我国公民科学素质比例达到10.6%，已经跨入了创新型国家的行列。随着科技进步，科学知识迭代更新的速度越来越快，大众对科普产品、科普服务的要求也越来越高。对于青少年来说，科普的意义更是不言而喻，特别是在日益倡导素质教育、注重学生全面发展的背景下，科普活动成为激发青少年好奇心、培养探索精神的重要载体。

巨大的需求催生出一个朝气蓬勃的市场。然而，目前市场上一些科普产品和服务却难如人意，要么只是科学原理的简单呈现，传播方式过于机械，让人感觉索然无味；要么就是披着科普的外衣大搞商业活动，背离了科普初心。面对快速增长的科普市场规模，科普产品、产业面临一些亟待解决的问题。

首先，科普产品的灵魂是文化，因此，科普产业的发展必须遵循文化产业的发展规律，坚守内容为王的道理。一方面，在科普产品的研发和设计上，要注重科学和文化相结合，产品不仅要体现科学原理，还应融入人文情怀；另一方面，在普及科学知识的同时，更要弘扬科学精神、倡导科学方法，实现经济价值和社会价值相统一。

其次，科普产业是创意产业，必须立足创意、着眼创新。如今，科学已经成为网络文化的一部分，“蹭热点”、培育“网红”应成为科普企业的必修课。只有从供给侧的创新着手，才能更好地满足公众对科普的需求。“祝融火星漫步”“九章量子计算”“天和空间站发射”……每当有重大科技新闻事件发生，知乎等一些科普平台都会第一时间成为科普阵地。果壳专注做优质内容，回答人们未知却充满好奇的生活科学问题。在他们推出的网红“物种日历”中，诸如“红于二月花的霜叶究竟是什么树”这样的问题频频出圈，让更多人在日常生活中体验到科学、专业与智慧的价值。

科普市场充满无限想象力，科普企业应该用创新的思维、创新的方法、创新的实践去经营，拿出更多具有市场竞争力的产品，以满足时代的呼唤和公众的需求。(姜天骄)