医保支付方式改革将向纵深发展

本报讯（中青报·中青网记者 张曼玉）为贯彻落实党中央、国务院健康中国战略部署，深化医药卫生体制改革，促进公立医院高质量发展，推动医保支付方式改革向纵深发展，总结可复制、可推广的DRG（按疾病诊断相关分组付费）实施经验，搭建DRG收付费交流平台，10月13日，由国家卫生健康委体改司、财务司、医政医管局指导，国家卫生健康委卫生发展研究中心、世界卫生组织中国分类术语与标准合作中心主办的第五届中国DRG收付费大会以“线上与线下”相结合的方式召开。

DRG作为一种医院精细化管理工具，已被世界多国广泛应用于医保支付、绩效考核、预算管理等领域。我国正在通过推行以DRG为主的收付费制度改革，撬动公立医院综合性改革，促使医务人员行为改变，医院加强成本管控，提升医院高质量发展效能，促进医院建立回归公益性的运行新机制，提高群众就医的可及性和公平性。

国家卫生健康委副主任李斌指出，科学地实施DRG支付方式，有利于控制医疗费用、改善医院管理、提高医保基金使用效益，对提升医疗系统服务绩效具有重要意义。长期以来，国家卫生健康委贯彻落实党中央要求，积极推进DRG改革工作。在深圳、三明、克拉玛依等地开展DRG收付费改革试点，取得了积极成效。尤其是三明作为全国首个实现按DRG收付费的地区，实现了医院、患者、医保和卫生健康行政部门多方共赢。DRG改革已经进入关键时期，但各地发展还不平衡，在深化DRG改革方面还存在不少困难和问题。各方应当深入研究、密切协作。

未来，国家卫健委将进一步加强整体设计，加大培训力度，调动医疗机构参与支付方式改革的积极性，统筹推进医保支付方式改革，推广三明等地的典型经验，建立管用高效的DRG付费机制，助推分级诊疗体系建设，促进公立医院高质量发展，更好地满足人民群众健康需要，实现深化医改的目标和任务。

本次大会设立了“三明收付费制度改革专场”“DRG和DIP改革理论与实践”“DRG医院管理实践”“DRG信息规范化管理”“DRG质量安全与绩效考核”“DRG成本核算”“DRG支付政策”“DRG信息支撑”“民营医院DRG实践经验”八个分论坛，邀请国内外专家学者分享DRG改革实践经验，剖析DRG相关领域的焦点话题。