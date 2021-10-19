守护青春心灵，促进心理健康

本报北京电 （朱玉娟）由人民网·人民健康与昭德医疗联合举办的“守护青春心灵，筑梦阳光未来”青少年心理健康圆桌论坛日前在北京召开。多位精神科专家医师、心理咨询师、教育工作者齐聚一堂，聚焦青少年精神卫生健康工作，从不同领域探索青少年心理健康服务、合作的新模式。

“随着‘双减’政策的发布与执行，青少年心理健康教育持续升温，也进一步成为教育部门关注的重点。青少年是国家的未来和民族的希望，促进青少年健康也是我们实施健康中国战略的重要内容。”国家卫生健康委保健局保健会诊专家、北大六院精神科主任医师王向群在论坛上说。

谈及青少年常见的心理健康问题，北京昭德医院特聘专家、精神科专家及心理治疗师范成路、北京昭德医院门诊部主任赵富帅都发表了自己的看法。专家们认为，中学时期是孩子人生中挑战较多的阶段，由于大脑和生理心理发育不平衡等原因，他们面对的压力和成长的烦恼比其它时期更多一些。自我成长性的困扰、情绪类的心理困扰、学业类的困扰以及行为习惯上的问题并不是完全独立的，家长需要用发展的眼光来看待中学生的心理困扰。