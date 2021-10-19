肠癌患者家属也是高风险人群

本报北京电 （陈得）中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会、中国抗癌协会大肠癌专业委员会日前在北京启动结直肠癌“防筛诊治护管”全链条的科普中国行（简称科普中国行）活动。

本次科普中国行由《中华结直肠疾病电子杂志》提供学术支持，诺辉健康协办，将围绕公立医疗机构建设结直肠癌科普教育基地，面向结直肠癌患者、家属及相关的高风险人群提供及时、有效的精准科普，计划到2022年底在全国建立覆盖省市县各级医院的100家科普基地，培养300名科普人才，开展2000场科普活动。

根据国际癌症研究机构最新数据，中国结直肠癌的新发病例正以每年7.4%的速度增加。中国工程院院士、海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）消化内科主任李兆申指出，结直肠癌的健康知识科普行动，对于提升全民早筛意识及筛查依从性，提升结直肠癌的早期诊断率，提高病人的术后生活质量，提升5年生存率意义重大，值得向人民群众推广。

中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会主任委员、中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科主任王锡山表示，肠癌患者的家属也是高风险人群。根据相关指南，结直肠癌患者的家属人群应该早10年于患者的发病年龄进行筛查，或者40岁开始筛查。本次科普中国行不仅面向医院肠癌患者，还面向院外高风险人群，打造“防筛诊治护管”全流程、全方位的癌症防控管理体系。避免出现人群危而不筛、筛而不查、查而不治的情况，切实打通癌症防控链条，提升早诊早治率。