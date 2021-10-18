陕西新增6例本土确诊病例

新华社西安10月18日电（记者蔺娟）记者从陕西省卫生健康委员会获悉，10月17日0时至10月18日7时，陕西新增报告6例本土确诊病例（其中2例为10月17日已发布的外省游客核酸检测阳性病例）、1例本土无症状感染者。

本土确诊病例1：闫某，女，62岁，上海市人，系10月17日已发布的外省游客核酸检测阳性病例。10月17日省市专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

本土确诊病例2：姜某，男，65岁，上海市人，系10月17日已发布的外省游客核酸检测阳性病例，与本土确诊病例1系夫妻关系。10月17日省市专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

本土确诊病例3：陈某，女，65岁，上海市人，为本土确诊病例1、2的共同出游人员。西安市疾控中心和第三方检测机构核酸检测呈阳性，10月18日2时50分专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

本土确诊病例4：王某，男，65岁，海口市人，为本土确诊病例1、2的共同出游人员。西安市疾控中心和第三方检测机构核酸检测呈阳性，10月18日2时50分专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

本土确诊病例5：王某，女，64岁，海口市人，为本土确诊病例1、2的共同出游人员，与本土确诊病例4系夫妻关系。西安市疾控中心和第三方检测机构核酸检测呈阳性，10月18日2时50分专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

本土确诊病例6：潘某，男，76岁，上海市人，为本土确诊病例1、2的共同出游人员。西安市疾控中心和第三方检测机构核酸检测呈阳性，10月18日2时50分专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

本土无症状感染者：张某，男，66岁，上海市人，为本土确诊病例1、2的共同出游人员，与本土确诊病例3系夫妻关系。西安市疾控中心和第三方检测机构核酸检测呈阳性，10月18日2时50分专家会诊为无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离观察。

以上6例本土确诊病例和1例本土无症状感染者活动轨迹相似，具体情况后续将由西安市发布。