人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

陕西新增6例本土确诊病例

2021年10月18日11:10 来源：新华网

　　新华社西安10月18日电（记者蔺娟）记者从陕西省卫生健康委员会获悉，10月17日0时至10月18日7时，陕西新增报告6例本土确诊病例（其中2例为10月17日已发布的外省游客核酸检测阳性病例）、1例本土无症状感染者。

　　本土确诊病例1：闫某，女，62岁，上海市人，系10月17日已发布的外省游客核酸检测阳性病例。10月17日省市专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

　　本土确诊病例2：姜某，男，65岁，上海市人，系10月17日已发布的外省游客核酸检测阳性病例，与本土确诊病例1系夫妻关系。10月17日省市专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

　　本土确诊病例3：陈某，女，65岁，上海市人，为本土确诊病例1、2的共同出游人员。西安市疾控中心和第三方检测机构核酸检测呈阳性，10月18日2时50分专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

　　本土确诊病例4：王某，男，65岁，海口市人，为本土确诊病例1、2的共同出游人员。西安市疾控中心和第三方检测机构核酸检测呈阳性，10月18日2时50分专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

　　本土确诊病例5：王某，女，64岁，海口市人，为本土确诊病例1、2的共同出游人员，与本土确诊病例4系夫妻关系。西安市疾控中心和第三方检测机构核酸检测呈阳性，10月18日2时50分专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

　　本土确诊病例6：潘某，男，76岁，上海市人，为本土确诊病例1、2的共同出游人员。西安市疾控中心和第三方检测机构核酸检测呈阳性，10月18日2时50分专家会诊为确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

　　本土无症状感染者：张某，男，66岁，上海市人，为本土确诊病例1、2的共同出游人员，与本土确诊病例3系夫妻关系。西安市疾控中心和第三方检测机构核酸检测呈阳性，10月18日2时50分专家会诊为无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离观察。

　　以上6例本土确诊病例和1例本土无症状感染者活动轨迹相似，具体情况后续将由西安市发布。

(责编：郝江震、袁勃)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn