澳门将开展重点区域核酸检测

新华社澳门10月16日电 （记者刘刚、李寒芳）澳门特区新型冠状病毒感染应变协调中心16日晚间宣布，为应对4日出现的新冠肺炎疫情，在第三次全民核酸检测基础上，17日将针对红码区周边的重点区域，进一步开展一次免费核酸检测，以排除可能潜伏于社区的新冠肺炎感染者。

这次重点区域核酸检测计划17日9时至24时进行。应变协调中心表示，9月26日至10月4日期间，曾居住于相关红码区域附近的人士，必须在指定时间进行一次核酸检测。若未能按时检测，其澳门健康码将于24小时后转为黄码，直至完成检测为止。

应变协调中心同时呼吁，9月26日至10月4日期间，曾在上述区域工作或活动的人士，以及曾乘坐相关公共巴士的乘客，在指定时间进行一次核酸检测。

据应变协调中心介绍，澳门已连续7天没有新增确诊病例。目前在路环高顶公共卫生临床中心有11例确诊者，均病情稳定，无发烧、无呼吸道症状。

此外，经应变协调中心评估，澳门疫情传播风险有所缓解。为逐步恢复社会正常的生产生活秩序，16日出版的《澳门特别行政区公报》刊登特区行政长官批示，自19日0时起解除关闭部分娱乐场所的特别措施。

本月4日起，澳门出现多名新冠肺炎确诊病例。特区政府当日21时启动第三次全民核酸检测，检测结果均呈阴性。为防止疫情传播，澳门自6日0时起关闭电影院、剧院、室内游乐场等娱乐场所。