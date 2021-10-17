山东省淄博市淄川区辖14个镇（街道、开发区），总人口73万，面积960平方公里，是“世界短篇小说之王”蒲松龄的故乡，既是一个百年老工业区，也是一个山区、库区，受生态保护红线、自然交通条件等因素影响，城乡发展差距大、二元结构比较明显。今年以来，在完成农村承包地、宅基地、农房、林地等确权颁证和国家级农村集体产权制度改革试点基础上，启动了深化拓展党建引领推进“三变三联两个共同体”改革试点，旨在以党建引领、改革赋能、强村富民为重点，激活发展动力，联通内外资源，实现“村村有项目、户户有分红、集体有收入、支部有权威”的目标，搭建城乡联动、工农融合的共建共享新型合作机制，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

淄川区“三变三联两个共同体”改革集中揭牌仪式

一、改革背景

淄川区农村资源禀赋突出，工商资本实力雄厚，各类新型农业经营主体发展良好，是国家级城乡融合发展改革试验区，开展“三变三联两个共同体”改革是立足淄川自然优势、产业基础的科学之举，也是农业产业转型升级、城乡融合发展的迫切需求。乡村振兴必须增加村集体收入和农民收入，从淄川区来看，仍存在农村资源资产闲置浪费、利用低效，新型农村合作机制未理顺，村集体经济薄弱，党的领导力不足等问题，开展“三变三联两个共同体”改革，是建立现代农业发展与小农户利益联结机制，让农民获得更多的财产性收益，解决村集体“无本办事、无业成事、无人管事”等难题，有效推进基层治理方式现代化的迫切需要。可以说，开展“三变三联两个共同体”改革远远超越“股份合作”的经济价值，还具有文化、社会、道德、法治等多重价值。

二、改革内容

（一）“三变”激活内生动力。“资源变资产”，即将集体土地、林地、水域等资源性资产和房屋、建设用地（物）等经营性资产的使用权，评估折价变为资产，通过一定形式入股，取得股份权利。“资金变股金”，即将各级财政投入到农村的生产发展类资金、农村基础设施建设资金、支持村集体经济发展专项资金及村集体创收资金等，依法依规有效整合，量化为村集体或农民持有的股金。“农民变股东”，即鼓励引导农民自愿将个人的资源、资产、资金、技术等，通过协商或者评估折价后，以投资人身份入股，让农民成为产业链、资金链、供应链、价值链的参与者和受益人。

（二）“三联”联通内外资源。“强村联弱村”，即将经济强村与薄弱村联成帮建对子，从思路眼界、班子建设、队伍管理、治理方法、资源开发、发展模式、产业合作等方面建立全方位联通机制，成为携手共进的“好亲家”。“百企联百村”，即确定100家企业与村居结成对子，发挥企业资金、技术、管理、人才等优势，完善工商促农机制，结合村居资源特色，因地制宜合作开发优势产业，成为合作共赢的“好伙伴”。“多村联合体”，即以联村党建为引领，以地缘相近、人文相亲、产业相连、资源相融为主线，建立多村经济联合体，整合资源要素，合理规划，集约连片开发，成为抱团互促的“好兄弟”。

（三）“两个共同体”搭建新型经合模式。“城乡党建共同体”，即采取条块结合、城乡统筹、区域融合的方式，打破地域、行业等限制，成立联合党组织，发挥桥梁纽带作用，为农村基层链接更多优质资源。“创业致富共同体”，即整合用好党群服务中心、群众文化中心等城乡公共服务平台和空间，优化创业环境，培育创新生态，完善公共服务配套，为广大城乡群众特别是年轻人的创业创新提供保障支持。

三、主要做法

（一）健全合作组织，确保改革有力有序

为进一步做好改革工作，先后组织区镇村多次到东营河口、济南章丘、苏州吴中等地考察学习，借鉴先进经验；采取村组会议、入户走访等方式，摸清家底，吃透情况，找准方向，确定了太河镇鲁子峪村，开发区北苏社区，昆仑镇东笠山村等四个村为全区首批试点村。经过前期谋划运作，4个区级试点村成立集体股份经济和土地、置业、旅游、劳务股份合作社19个；严把合作社组织程序，提前谋划各个环节步骤及其操作程序，尤其对方案确定、人选选拔、组织选举等重点环节，明确程序和时限规定，严格按时序要求组织推进，确保经得群众和历史检验。多渠道考察选拔合适人选，经过镇、村党组织考察，选举担任相应合作社理事长。19个合作社理事长中有12名村两委成员。

（二）开展新型合作，确保改革科学高效

改革首先以产业发展为支撑，依托我区天然富硒、文化旅游等资源，以“七河香菇、蓼坞小米、软籽石榴、张庄香椿”等一批知名特色农产品为带动，以市场为导向，选好与特色资源相配套、具有市场前景和开发潜力的特色主导产业，对接工商资本和金融资本，引进一批对农业农村资源、农产品、农业劳动力依赖度高的企业，激发工商资本在农业领域的活力，实现多方合作共赢。同时抓住“三联”纽带。筛选好一批重点骨干企业和经济强村，发挥其资金、技术、管理、人才等优势，联合经济薄弱村合作开发优势特色产业，助力集体和农民增收，共建共享、抱团发展。目前确定了改革第一批“百企联百村”和“多村联合体”名单。其中，山东泰展机电科技股份有限公司联系北苏社区，山东金城医药化工有限公司联系东笠山村，山东鲁维制药有限公司联系鲁子峪村，山东新星集团有限公司联系小王家庄村。

（三）抓好项目运作，确保改革落地见效

严格落实“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任实效化”要求，试点村在确定发展方向的基础上，科学确定今后发展思路。按照首先确保村集体增收的原则，确定各项目集体收益不低于40%，有现金、资源投入的再占股，合理确定股本构成，既保障村集体收入，也保证村民参与积极性。反复论证策划年底分红支撑项目和中长期发展项目，确保改革真正落在实处。首批4个试点村共策划重点支撑项目23个，其中年底分红支撑项目9个。目前开发区北苏社区已与淄博农兴旅游公司达成房屋租赁协议，太河镇鲁子峪村乡村振兴学堂项目，现已完成项目建设，举办了集体经济薄弱村、乡村旅游等培训班7期、350余人，实现收益6万元。昆仑镇东笠山村中通快递标准厂房租赁项目已达成初步协定；岭子镇小王家庄初心旅馆、放心馒头房2个分红支撑项目正在加紧推进。

（四）积极拓展延伸，将改革与乡村治理一体发展

在改革过程中，始终坚守党建引领这一底线，强化党支部战斗堡垒作用，将党组织向股份合作社、农村产业链、“两新”组织延伸，推进党组织覆盖和党的工作覆盖，多维度提升全面领导乡村振兴的能力。农村基层党组织要以引领新型集体经济发展为重要抓手，把党员和群众有效组织起来，通过发展集体股份合作社，把村规民约纳入合作社章程，把利益分配与村民遵章守纪、尊老爱幼、勤劳致富等挂钩，引导农民文明习惯的养成，促进农村生态保护、人居环境的整治和乡村新型治理体系完善的相互促进机制。目前全区组建联合党组织34个，覆盖115个村居，其中党员7076人，实现了农村布局联优、规模联大、实力联强、班子联好的目标。

四、初步成效

目前，4个区级试点村成立集体股份经济和土地、置业、旅游、劳务股份合作社19个，23个年底分红和中长期项目有序推进。

（一）初步实现增收分红目标。村集体收入不断壮大，预计4个试点村年底实现集体增收61万，其中北苏社区新增32万，村集体资产得到保值增值；村民将实现首次分红，人均100元以上，鲁子峪村将实现从无到有，群众积极性高涨。

（二）新型合作机制得到确立。坚持党建引领，建立第一批多村联合体18个，创新建立了村企合作、村村合作、多村联合，推动改革不断向纵深发展。

（三）基层组织建设得到加强。党组织统领，调控手段增加，选育了一批懂管理、会经营的干部，支部威信提升。与＂一网三联＂等乡村治理机制实现了有效衔接，形成互促互补互进的良性工作格局。

五、经验启示

（一）抓住“一个根本”，加强农村基层党组织在农村的全面领导能力。做好新时代农村工作，必须把坚持党的全面领导贯彻落实到“三农”各个领域，为推动农业农村优先发展、实施乡村振兴战略提供坚强的政治和组织保障。淄川区推进“三变三联两个共同体”改革的根本是坚持党的全面领导地位不动摇，着眼于提高新时代党全面领导农村工作的能力和水平，深入推进农村基层党组织全覆盖，突出政治功能，强化服务功能，提升治理能力，充分发挥战斗堡垒作用，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，带领广大群众听党话跟党走，保证改革发展沿着正确的方向前进。

（二）突出“两个关键”，即通过改革促进村集体和农民实现同步增加收入。发展是硬道理，“三变三联两个共同体”改革最终是为了村强、民富。“村强”就是让村集体有钱办事、有能力干事，真正强起来、腰杆硬起来，在增加收入的基础上，完善公共服务、改善村居环境、提升服务能力、加强社会治理，进一步树立村级基层党组织的威信和号召力。“民富”就是通过合作社的形式，把农村群众组织起来，完善利益联结机制和收益分配机制，让农民群众在家门口就能实现就业、创业和增收，不断增加群众的财产性收入。

（三）聚焦“三方力量”，加快推进农业农村现代化。

党员领导干首先争做政策的明白人、改革的带路人，认真研究中央、省、市不同层面的制度文件，全面掌握改革的内涵、路径、方法，把理论知识转化为推动工作的思路、办法和措施。尊重群众首创精神，发挥群众的主动性、创造性，让群众选择，让群众决策，群众不答应、不认同的事坚决不做，做到合法、合理、合情。要因地而变、因时而变、分类施策，不搞强迫命令、硬性要求，不搞一刀切，防止群众“被流转”“被规模”“被入股”。探索城乡联动、工农融合的共建共享新型合作化新机制，以合作化思路推进农民组织化，聚焦一二三产业融合发展，引导工商资本“上山下乡”，加快城乡要素资源的自由流动和优化重组。推进党的领导和村民自治以及村集体经济发展的有机衔接，真正让改革体现群众意愿、积极稳妥有序、合法合理合规。

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(责编：曹淼、李源)