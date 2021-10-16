近年来，淄博市围绕“打造乡村振兴齐鲁样板淄博特色板块”目标定位，坚持和加强党对农业农村工作的全面领导，把村党组织领办合作社作为提升农村基层党组织组织力、发展壮大村集体经济的重要举措，将村党组织的政治优势、组织优势和合作社的经济优势有机结合，全面激发乡村振兴内生动力，推动村级集体经济不断壮大，为乡村产业振兴、组织振兴提交了一份群众满意的答卷，为乡村振兴战略全面实施奠定了基础。

一、背景动因

通过近年来的实践淄博市充分认识到，农民专业合作社是市场经济条件下发展适度规模经营、发展现代农业的有效组织形式，有利于提高农业科技水平、提高农民科技文化素质、提高农业综合经营效益。实践证明，通过党支部领办合作社，能把分散的农民组织起来，推动资源集约利用和适度规模经营，实现党组织政治引领能力、合作社抱团发展优势、农民盼富致富愿望的有机结合，进一步增加农民收入、壮大村集体经济。为深入贯彻落实中央组织部、财政部、农业农村部《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的通知》和山东省委组织部等部门《关于推动村党组织领办合作社的指导意见》文件精神，发挥村党组织在“三农”工作中的生力军作用，助力打造乡村振兴齐鲁样板淄博特色板块，淄博市委、市政府在坚持农村基本经营制度的基础上，以提升农村基层党组织组织力为重点，以强化村集体与农户利益联结为纽带，大力发展村党组织领办合作社，着力打造“党支部+合作社+农民+数字农业”发展模式，凝聚起推动乡村振兴的强大合力。

二、主要做法

（一）加强组织领导，强力推动工作落实。淄博市委组织部、市农业农村局等15个部门联合出台《关于推动村党组织领办合作社工作的实施意见》，把村党组织领办农民专业合作社作为发展壮大村集体经济收入的重要手段，纳入县乡党委书记抓基层党建工作述职评议，作为基层党建“抓镇促村”责任制评星定级的重要依据，有力推动工作落实。组织召开全市村党组织领办合作社现场推进会，加快推动村党组织领办合作社发展。截至目前，全市注册登记的村党组织领办合作社达到1730家，领办合作社的村占比超过70%。

（二）坚持因地制宜，推动多元发展。工作推进中，坚持“支部主导、农民自愿”“依法组建、规范运行”“因地制宜、稳步推进”的原则，充分发挥农村党组织的政治优势、组织优势，立足自身资源禀赋、产业基础，坚持从实际出发，宜农则农、宜工则工、宜游则游，成熟一个、推行一个，推动合作社依法组建、依章运作、规范管理。从领办类型上看，主要有土地股份类、生产经营型合作社、服务（劳务）型合作社和综合类合作社，分别占总数的29.99%、49.51%、11.85%和8.65%。。

（三）强化指导服务，促进规范发展。各级农业农村部门充分发挥职能作用，指导合作社依法组建、依章运作、规范管理。应用全省村党组织领办合作社名录信息平台，建立党组织领办合作社基本信息库，定期对党组织领办合作社信息进行审核，及时掌握基层工作进度。深入区县、镇（街道）开展调研座谈，明确党组织领办合作社的条件要求，推动党组织领办合作社规范发展。举办党组织领办合作社财务管理专题培训，推广使用合作社专门财务软件，加强合作社财务管理。

（四）抓好典型培育，示范带动发展。对党组织领办合作社典型经验进行总结，通过印发简报、向上级推荐等形式，为面上工作提供样板，扩大示范效应，带动全域提升。2020年以来，向省厅推荐党组织领办合作社典型4家，在《决策参考》《农业农村事业服务中心工作简报》等刊物推广宣传典型5期次。印制《淄博市农民专业合作社典型案例》，在市承办的全国农民合作社高质量高峰论坛上推介，并组织全国各地参会代表参观市党组织领办合作社典型，沂源县越水种植养殖专业合作社在高峰论坛作交流发言。全市评选认定市级村党组织领办合作社示范社30家。

（五）强化政策扶持，激励快速发展。市农业农村局联合省农担公司召开金融支持新型农业经营主体发展座谈会，推动解决合作社贷款难。高青县出台鼓励村党组织领办合作社实体化运行、土地流转、发展壮大村集体经济等12份政策性支持文件，设立3000万元的政府全额贴息专项基金，协调“鲁农贷”落实“强村贷”208万元。沂源县制定十个方面政策措施支持党组织领办合作社发展，建立县级村党组织领办合作社示范社名录，在政策扶持上予以倾斜。

三、成效及启示

淄博市通过党组织领办合作社，把分散的农民重新组织起来，既增加了农民收入、壮大了集体经济，又提高了基层党组织组织力、凝聚力，形成优势叠加和互补效应，在乡村振兴中发挥了积极作用。

1、壮大了村级集体经济。通过党组织领办合作社，找准致富项目，拓宽了村集体经济快速发展的道路。高青县唐坊镇实施“联村党委+联合社”项目，19个村分别成立党支部领办合作社，村集体以土地、资金入股，通过联村党委与纽澜地公司合作进行黑牛养殖，原来的省级贫困村一跃实现村集体收入150万元。在党组织领办合作社带动下，2020年，全市成功实现村集体经济收入5万元以下村“清零”，10万元以上村占行政村总数的80.5%。

2、带动了农民增收致富。合作社通过加强技术信息服务、实行标准化生产、统一产品销售等手段，提升了农产品质量和效益，有效带动了农民增收。2019年，沂源县中庄镇青龙村通过“党支部+合作社+农户”模式，对产业服务、果品销售实行集约化管理，当年就收入12万元，带动集体增收4万元，户均增收近2万元。

3、推动了资源有效整合。农村党支部是党在社会基层组织的“战斗堡垒”，能够有效联合村集体经济组织、农民专业合作社和小农户，推动资源整合，形成发展合力。高青县不少村通过领办土地股份合作社，对分散的土地实行规模经营，推广先进技术和优良品种，既节约了生产成本、提升了产品质量，又提高了农民收入。还有些村通过整合资源，将社会资本、农户、村集体的利益紧密联结在一起，使农民群众得到了真正的实惠。

4、提升了组织力凝聚力。村党组织领办合作社不同于一般意义上的专业合作社，其目的是引领发展、造福百姓。通过领办合作社，许多村干部精神状态发生了巨大变化，真正找到了“当家人”“领头羊”的感觉，在群众中有了威信和话语权，荣誉感和成就感不断提升。同时，也赢得了群众的理解和信任，基层党群、干群关系进一步密切，形成群众支持、上下齐心谋发展的良好局面。

(责编：李源、董童)