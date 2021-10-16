2021年“全国安全用药月”活动在京启动

10月15日，由国家药监局指导，国家药监局综合司主办，中国药学会、人民网·人民健康承办的2021年“全国安全用药月”启动仪式暨第六届中国药品安全论坛在京举办。国家药监局党组成员、副局长陈时飞出席启动仪式并致辞。国家卫生健康委、市场监管总局、国家中医药管理局、中国科学技术协会等部门相关人员，药品监管部门、医疗机构、科研单位、新闻媒体和科普志愿者等各界代表出席启动仪式。

药品安全事关人民群众健康、经济社会发展和国家安全。陈时飞在致辞中指出，国家药监局坚持以人民为中心的思想，全面落实药品监管“四个最严”的要求，切实保障人民群众的身体健康和生命安全。2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，在向第二个百年奋斗目标迈进的新征程上，全国药监系统要进一步贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢记职责和使命，全面加强药品监管能力建设，更好地守护人民群众的用药安全。

陈时飞强调，要坚持生命至上，全力服务保障疫情防控大局，持续开展新冠病毒疫苗药物研发服务和应急审批，扎实做好新冠病毒疫苗保质量保供应工作，加强对应急批准上市产品的监管，坚决守住质量安全底线。要深入贯彻高质量发展理念，持续深化审评审批制度改革，进一步释放改革红利，促进构建医药产业新发展格局，不断满足人民群众新的用药需求，推动我国由制药大国向制药强国迈进。要坚持统筹发展和安全，牢牢抓住高风险药品监管的关键，严防严管严控药品安全风险，加强对创新产品和企业的监管，扎实做好药品案件查办工作，保障药品安全形势稳定，同时，不断健全药品监管体系，创新监管方式，加快推进智慧监管，提升药品监管现代化水平。

今年“全国安全用药月”主题为“安全用药 坚守初心”。一直以来，国家药监局以实际行动践行初心使命，促进药品研发创新，保障人民群众用药安全、有效、可及。启动仪式上，国家药监局政法司、药品注册司、药品监管司、科技国合司相关负责人分别围绕“完善法规体系 夯实安全用药法治基础”“全力做好新冠疫苗药物审评审批 服务疫情防控大局”“持续加强监管力度 严格防控质量风险 确保公众用药安全”“深入推进监管科学 加强监管能力建设”作主题发言。国家药监局药审中心、信息中心相关负责人分别进行主题报告，介绍深化改革创新促进产业高质量发展、强化智慧监管提高药品监管效能相关情况。启动仪式上还发布了2021年公众十大用药提示并由专家进行梳理，讲解公众关切的安全用药知识，提高公众科学素养，促进全民健康。

保障药品安全需要全社会共同参与。作为我国药品安全领域重要的品牌宣传活动，“全国安全用药月”活动自2007年起已连续举办14届，持续普及药品安全知识、推进社会共治。2021年“全国安全用药月”为10月中旬至11月中旬，活动期间，各级药品监管部门将组织形式多样的宣传活动，开展药品安全网络知识竞赛、安全用药大家谈、药品安全知识系列科普宣传、寻找身边最美药师等，普及安全用药相关理念和知识，增进公众对药品监管工作的了解。