国家卫健委：10月15日新增确诊病例14例 均为境外输入病例

10月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（上海4例，河南3例，湖北3例，浙江2例，云南1例，陕西1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（河南3例，浙江2例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例49例，解除医学观察的密切接触者2094人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例462例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9381例，累计治愈出院病例8919例，无死亡病例。

截至10月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例521例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例91345例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96502例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1209424人，尚在医学观察的密切接触者20223人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例，其中境外输入15例，本土3例（云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；新疆1例，在乌鲁木齐市）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察17例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者372例（境外输入359例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28687例。其中，香港特别行政区12285例（出院11980例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16325例（出院13742例，死亡846例）。