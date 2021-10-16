对外提供疫苗不求回报？美国睁眼说瞎话！

最近，美国又给自己穿上了“皇帝的新衣”。在自己牵头的所谓“新冠肺炎疫情全球视频峰会”上，美国公布下一步“对外疫苗援助计划”，声称将再捐出5亿剂疫苗。白宫方面还表示，美国向全球提供的新冠疫苗数量“多于其他国家提供的疫苗之和”，“与俄罗斯和中国等国不同，美国不求任何回报”。

美国疫苗果真如此“亲民”吗？这番自我“贴金”式的荒谬言论，恐怕大多数国家都无法认同，其中不乏美国的盟友、伙伴或近邻。且看美国在疫苗问题上的“花式”操弄——

有附加政治条件的：据西班牙《世界报》报道，美国政府曾计划向墨西哥提供250万剂疫苗，以换取墨西哥加强对其与危地马拉边境非法移民的控制。有姗姗来迟的：今年4月，美国迫于国际压力解除疫苗生产原材料出口禁令之时，印度疫情已急剧恶化，单日新增病例连续多日超过30万例。有雷声大雨点小的：今年6月，美国高调宣布，向总人口约140万的加勒比国家特立尼达和多巴哥捐赠80剂新冠疫苗，遭到国际舆论群嘲；有坐地起价的：据外媒报道，在最新欧盟供应合同中，美国两款疫苗价格分别提高超过25%和10%……

作为战胜疫情的有力武器，疫苗本该作为全球公共产品，最大限度地惠及全球更多民众。然而，在美国一些政客眼中，疫苗成为进行政治宣传、谋求政治私利的工具。面对急如星火的全球疫情，美式“疫苗援助”却热衷于讲条件、拖时间、谈利益，让世人看清了这个超级大国自私、冷漠、虚伪的真实面目。

事实上，即便是这种动机不纯的“疫苗援助”，美国也极为吝啬。自疫情发生以来，美国所谓的“疫苗援助承诺”，一次次令世界失望。直到今年6月，美国才在国际社会的反复敦促下，煞有介事地公布“疫苗全球分配计划”，承诺将在6月底前向全球捐赠8000万剂疫苗。然而，其兑现过程如“挤牙膏”般缓慢。对于近日美国又宣布的5亿剂疫苗援助计划，国际社会纷纷表示质疑。由多个国际组织组成的“人民疫苗联盟”在一份报告中指出，美国提出的这一宏大目标不会实现。该组织呼吁世界领导人超越空洞的承诺，采取大胆行动，促进疫苗生产。

令人无比心寒的是，“一剂难求”的美国疫苗，有一部分却在美国国内囤积落灰，甚至被丢进垃圾桶。杜克大学全球健康创新中心追踪全球疫苗合同发现，今年1月，美国已抢购约26亿剂疫苗，占全球总量的约1/4，是美国3.3亿人口需求量（按一人两剂计算）的近4倍。根据美国布鲁金斯学会分析，截至9月25日，美国或累计剩余5亿剂疫苗。美国疾控中心9月1日发布数据显示，今年3月以来，美国浪费了至少1510万剂疫苗。除此之外，美国及其部分盟国还否决了世贸组织有关放弃疫苗专利保护的提案，进一步加剧了“疫苗鸿沟”。

疫情如镜，既能照出谁在真正为全球抗疫作贡献，也能暴露谁在“甩锅”推责、颠倒是非黑白。目前，中国已向100多个国家和国际组织提供了12亿剂疫苗和原液。中国还将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。事实面前，不知美国政客哪来的底气标榜自己的“贡献”，大谈自己的“无私”？

奉劝那些睁眼说瞎话的美国政客，还是尽早清醒过来。美国最应该做的，不是自我吹捧，而是反躬自省，少画一些疫苗援助的“大饼”，多作一点促进疫苗公平分配的实事。充斥着谎言的“自嗨式”政治闹剧，拯救不了美国业已崩塌的国际形象，只会给国际社会再添笑柄。