国家卫健委：10月14日新增确诊病例10例 均为境外输入病例

10月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（云南3例，天津2例，河南2例，上海1例，广西1例，陕西1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（天津1例，云南1例，陕西1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例84例，解除医学观察的密切接触者1278人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例476例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9367例，累计治愈出院病例8891例，无死亡病例。

截至10月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例556例（无重症病例），累计治愈出院病例91296例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96488例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1208771人，尚在医学观察的密切接触者21664人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察16例（境外输入14例）；尚在医学观察的无症状感染者376例（境外输入366例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28674例。其中，香港特别行政区12276例（出院11971例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16321例（出院13742例，死亡846例）。