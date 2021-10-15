全球洗手日：正确洗手 一起“手”护健康

10月15日是全球洗手日。虽然我们每天都在洗手，但是大多数人却不知如何正确科学地洗手，甚至“越洗越脏”。近日，人民网记者采访了重庆医科大学附属第一医院医院感染管理科医生，与大家谈谈洗手那些事儿。

为什么洗手？

人们常常讲“病从口入”。实际上，在“病从口入”的过程中，两只手发挥着无法替代的拿取接送等作用。手是人们与外界接触的主要部位。细菌、病毒等常常通过手与其他物体、身体其他部位的接触而入侵人体，引发一系列疾病，如感冒、肠道传染病、肺炎等，威胁人们的健康。认真洗手可以阻断疾病的传播，也是最经济的健康干预。

什么时候要洗手？

日常生活中有很多时候都需要洗手。清洁操作前，如饮食前、加工制作食品饮料前、触摸口鼻和眼睛前、护理老年人和婴幼儿前等；污染操作后，如咳嗽、打喷嚏用手捂口鼻后、大小便后、护理病患后、触摸钱币后、接触或处理各种垃圾和污物后等；手部有明显污染物；传染病流行期间，触摸门把手、电梯按键等各类高频接触的物体表面后。

如何正确洗手？

洗手时，应在流动水下使双手充分淋湿，取适量洗手液（或肥皂）均匀涂抹至整个手掌、手背、手指、指甲缝和指缝。按照“七步洗手法”的“内、外、夹、弓、大、立、腕”口诀，认真揉搓双手至少15秒，即每个动作做5个来回左右。注意清洗双手所有皮肤，包括指背、指尖和指缝。另外，如果水龙头不是自动的，最好用擦手的纸巾去关水龙头，防止手被水龙头污染。

用什么洗涤用品洗手更好？

日常洗手更建议选择洗手液作为洗涤用品。肥皂和香皂因共同使用，可能造成交叉感染，而肥皂、香皂和皂盒本身，也容易滋生细菌。洗手液使用时能够避免手接触液体本身，从而能够有效避免上述问题。

盛放洗手液的容器最好是一次性使用，如果需要重复使用，在更换或添加洗手液时应先进行清洁消毒。发现洗手液变质应及时更换，并对容器进行清洁消毒。