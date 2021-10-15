全域低风险！哈尔滨“重启”

新华社哈尔滨10月14日电（记者强勇）10月14日，哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部发布第31号公告，截至14日15时，全市中高风险地区清零，全部下调为低风险地区。自15日零时起，全市终止疫情防控应急响应，除巴彦县仍需管控外，其他区县（市）实行常态化疫情管控，有序恢复正常生产生活秩序。

“阿城，加油！阿城，加油！”哈尔滨市阿城区居民康宁还记得10月4日夜里，在因新冠肺炎疫情封闭的阿城区金源世家小区，不知谁起的头，很多居民打开窗，伸出手电筒，伴着点点光芒高喊着互相鼓劲。

康宁没有等太久。

自9月21日本轮疫情首个确诊病例出现后，黑龙江省快速启动应急处置机制，全力以赴打赢疫情阻击战。哈尔滨市迄今已完成6轮全员核酸检测，共检测4821万人次。在巴彦县，已完成十几轮全员核酸筛查。

疫情当中，无数普通人带给我们最多感动。66岁的居民陈丽梅得知征集志愿者消息后，第一时间报名，从清理办公室到维持现场秩序，每样工作都认真细致。“我只是尽了些微薄之力，希望疫情早点过去。”她说。

居民侯锐作为青年志愿者“参战”。他和其他几个志愿者白天在街道、社区的核酸检测采样点忙碌，晚上又“转战”道外区疾控中心，负责收样、送检。

“现在居民主动做核酸检测的意识更强了，积极配合社区安排。”哈尔滨市南岗区保健路街道松江新城社区居委会主任薛凤珍说。

10月6日以来，已经连续9天没有出现新增本土病例。14日，在哈医大一院群力院区（省新冠肺炎救治中心）收治的17例新冠肺炎确诊病例，经专家组综合评估，已达到出院标准。

10月13日以来，哈尔滨市各中小学校陆续开始恢复线下教学工作。14日早晨，记者在香坊区民生路看到，中山路小学的学生们保持间距，有序走进校园。他们经过两道测温程序后进入教室，开始久违的校园学习生活。

15日零时起，哈尔滨市的影院、剧院、网吧、室内体育健身场所等经营场所，将有序恢复营业活动，城市烟火气正加速“归队”。