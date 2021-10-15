让农村居民看病更方便（纵横）

不久前，国家卫生健康委办公厅印发《关于做好村级医疗卫生巡诊派驻服务工作的通知》，明确在村级医疗的空白点，通过以乡镇卫生院为实施主体的巡诊、驻村等方式，确保农村居民原则上使用当地常用交通工具或步行不超过30分钟即可享受基本医疗卫生服务。

近年来，我国农村基层医疗卫生服务水平不断提升，不少地区农民群众实现了“小病不出村，大病不出县”。到2020年底，全国50.9万个行政村共设60.9万个村卫生室，平均每村卫生室人员2.37人。随着农村基层医疗卫生机构的不断健全，在农村就医的人次也大幅度提升。据国家卫健委数据，2020年，全国县级（含县级市）医院诊疗人次为11.6亿人次，乡镇卫生院诊疗人次为11亿人次，村卫生室诊疗人次为14.3亿人次，平均每个村卫生室年诊疗量2349人次。从中不难看出，目前在县、乡、村就医的人次已大体相当，村级就医的甚至还要更高一些。

目前，我国尚有一些不适宜配置固定乡村医生或短期内招不到合格乡村医生的地区（行政村），以及尚未设置基层医疗卫生机构的移民搬迁安置点，对这些地方，国家卫健委此次通知强调，要由县级卫生健康行政部门根据当地实际情况，采取县乡巡诊服务、上级机构派驻、邻（联）村卫生室延伸服务等方式实现农村医疗卫生服务全覆盖。

全面建成小康社会之后，“三农”工作重心转向乡村振兴，城乡基本公共服务均等化所涵盖的内容中，医疗卫生是基础项目。因为工作关系，笔者曾经去过许多村庄采访，前些年有人说“村里最好的建筑是学校”，现在在一些地方，这句话应该改为“村里最好的建筑是学校和村卫生室”才更加准确和全面。在村卫生室里，会有一些常见的基本的药品，比如高血压、糖尿病、心脏病等慢性病常规药品，还可以进行输液，有些还可以与县医院专家远程视频会诊，对农民看一些小病和慢性病都是非常方便的就医去处。

巡诊派驻，最基础的就是对农村居民常见慢性病，包括高血压、糖尿病、结核病等的管理和服务。此外还要能治疗一些简单小病，比如头疼腹痛等。“30分钟就医圈”让农民就医路程更短，开药方便，省去了去大医院的奔波之苦和经济支出。另一方面，国家公共卫生也会因此而受益，比如一些重要传染病和地方病的防治，可以将关口前移，及早着手，也有利于当前把新冠肺炎疫情防控常态化扩展到“最后一公里”。

（摘编自《农民日报》，原题为《让农民半小时内能看病，好！》）

《 人民日报 》（ 2021年10月15日 05 版）