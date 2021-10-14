“中国好医生、中国好护士”现场交流活动走进革命圣地延安

新华社西安10月14日电（记者吴鸿波）14日，由中央文明办、国家卫生健康委主办的全国道德模范与身边好人“中国好医生、中国好护士”现场交流活动在陕西省延安市举行，30位医务工作者入选2021年第三季度“中国好医生、中国好护士”月度人物。

在宝塔山的夜色中，受邀医务工作者代表共同回顾百年来中国共产党全心全意为人民谋健康的光辉历程，孙联珍、路生梅、刘清泉等医疗卫生工作者深情讲述赓续红色血脉、维护人民健康的动人故事。

据了解，今年中央文明办、国家卫生健康委已先后在江西瑞金、山东临沂等地举办“中国好医生、中国好护士”现场交流活动。截至今年9月，全国共有753位医务工作者和12支优秀团队被网友推选为“中国好医生、中国好护士”月度人物。此次活动旨在让广大医务工作者感悟延安精神，发扬红色传统，坚守奉献人民健康事业。