重阳节 送给老年人的健康锦囊

今天是我国传统节日重阳节。家有一老，如有一宝。健康的老人是家庭和社会的宝贵财富。老年人随着年龄的增长，身体的机能都在慢慢退化，免疫力逐渐降低，各种各样的疾病也随之而来。近日，人民网记者采访了武汉大学人民医院老年科冯鸿博士，为广大老年人送上健康锦囊。

“老年人在生活起居上要做到适宜且规律。” 冯鸿建议，老年人每天规律睡眠6小时以上，最好有短时午休。老年人要多活动、避免久坐，每天晒太阳15至20分钟。可以根据自身情况和喜好选择安全的运动方式，如步行、慢跑、游泳、太极拳、跳舞等，每周运动3至5次，每次不少于30分钟。适宜的运动强度为运动时轻微出汗、无上气不接下气的感觉，运动中最大脉搏次数不超过170-年龄（次/分）。为预防跌倒，老年人要穿着合身的衣服，鞋子要防滑，在穿脱裤子时不宜站立。同时，老年人需要保持良好的卫生习惯和认知功能锻炼，不抽烟少饮酒，控制体重等。

冯鸿表示，老年人饮食应合理搭配，均衡营养。控制烹调油和食盐摄入量，少用或者不用动物油，多选用植物油。一日三餐有主食，包括米、面、杂粮等，多吃水果蔬菜，保证“餐餐有蔬菜，天天有水果”，特别是深色蔬菜。适量摄入肉、禽、鱼、虾和蛋类，尽量选择瘦肉，每天一个鸡蛋；血脂异常者每周3至4个鸡蛋，高尿酸患者限制摄入动物内脏、海鲜、肉汤、菌类、豆类等高嘌呤食物。常喝牛奶，每天吃一次豆制品和少量坚果。

“对老年群体而言，心理障碍是较为普遍的问题。” 冯鸿建议，老年人尽量保持良好的心态和稳定的情绪，主动与家人朋友沟通；营造和谐的家庭关系，稳妥地处理家庭矛盾；积极参加社会活动和志愿者活动，提高自我价值感，树立信心，减轻孤独感，消除不良情绪；平时多学习，经常读书看报，开阔视野。

冯鸿提示老年人应提升自我健康管理能力。第一，提高健康意识。每年至少体检一次，并根据检查结果及时调整生活方式，采取有效的预防措施，降低疾病风险。就医要到正规医疗机构，遵医嘱治疗。第二，学习简单的疾病知识和健康监测技能。了解常见疾病的表现，警惕身体的异常变化。高血压、冠心病、糖尿病等老年慢病患者应学会自我检测血压等生命体征。第三，随身携带医保卡、自制急救卡和急救盒。急救卡写明姓名、住址、联系人、联系电话、急救盒位置等。