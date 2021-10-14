较强冷空气将影响我国大部地区 台风“圆规”减弱西移

据中央气象台网站消息，受较强冷空气影响，14日至17日，我国中东部大部地区将自北向南先后出现大风降温天气。台风“圆规”已于13日夜间减弱为热带风暴级，14日早晨5点钟其中心位于北部湾中部海面，预计将于今天傍晚前后在越南北部一带沿海登陆。

昨日浙江福建广东海南台湾部分地区出现暴雨到大暴雨

昨日08时至今日06时，受台风“圆规”影响，浙江东南部、福建东北部和中部、广东沿海、海南中南部及台湾东部等地部分地区出现暴雨到大暴雨，福建厦门和海南白沙、昌江、乐东等局地200～238毫米；广东沿海、广西沿海、海南岛东北部和沿海等地出现9～10级阵风，局地11～13级。

较强冷空气将影响我国大部地区

受较强冷空气影响，14日至17日，我国中东部大部地区将自北向南先后出现大风降温天气。其中，14日至16日，内蒙古中东部、东北地区、华北大部、西北地区东部等地有4～6级风，大部地区日平均气温或最低气温下降6～10℃，内蒙古中东部、东北地区中东部降温10～12℃，局地可达12℃以上。中央气象台10月14日08时发布大风降温预报。

台风“圆规”减弱西移

今年第18号台风“圆规”已于昨天(13日)夜间减弱为热带风暴级，今天(14日)早晨5点钟其中心位于北部湾中部海面，就是北纬18.8度、东经107.8度，外围最大风力有8级(18米/秒)，中心最低气压为995百帕。

预计，“圆规”将以每小时15公里左右的速度继续向西偏北方向移动，强度逐渐减弱，将于今天傍晚前后在越南北部一带沿海登陆(7～8级，15～18米/秒，热带低压或热带风暴级)。中央气象台10月14日06时发布台风蓝色预警。

14日08时至15日08时，受“圆规”和冷空气的共同影响，南海西北部、北部湾、琼州海峡，以及广东西部沿海、广西沿海和海南沿海将有6～8级、阵风9～10级的大风；雷州半岛、广西沿海、海南岛东北部等地的部分地区有大到暴雨(50～70毫米)。

未来三天具体预报

10月14日08时至15日08时，青海东部、甘肃西部、内蒙古东北部等地的部分地区有小到中雪，其中，青海东部、甘肃西部局地大雪(5～7毫米)；江淮地区、江南东部、西南地区东南部、华南南部、海南岛中北部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，江苏中部、安徽东部、江西北部、福建东北部和东南部、雷州半岛、广西南部、海南岛东北部、台湾岛东南部等地的部分地区有暴雨(50～70毫米)。内蒙古东北部、华南南部等地部分地区有4～6级风。

10月15日08时至16日08时，内蒙古东北部、黑龙江西北部等地部分地区有小到中雪。黄淮西部和南部、江淮、江汉西部、江南北部、陕西东南部、四川盆地东北部、广东北部和西南部沿海、海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，海南岛中东部部分地区有暴雨(50～70毫米)。河北南部部分地区有4～6级风，内蒙古中部部分地区有6～7级风。

10月16日08时至17日08时，黑龙江东南部、吉林北部等地部分地区有小雪。江淮西部、浙江北部、江西北部、湖北东南部和西南部、湖南南部、重庆中部、海南岛、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，海南岛东南部、台湾岛北部等地部分地区有暴雨(50～70毫米)。内蒙古中部、山东中部、江苏南部等地部分地区有4～6级风。