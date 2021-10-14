开学季易中招的安全风险，你了解多少？（延伸阅读）

新学期伊始，对于赴国外留学的中国新生而言，背井离乡、独自生活，社会经验不够丰富，安全这根弦急需绷紧。新生可能会遭遇的风险有如下几个。

1、电信诈骗风险

此类骗局常常是骗子假冒“使馆工作人员”“移民局官员”“中外警察”等威胁、恐吓留学生，要求转账“协助办案”“自证清白”，否则就会被遣返回国。此外，还有代缴学费给返点、假票贩子、换汇诈骗等骗局。

新生对海外的执法流程、去哪儿换汇等还不够熟悉，容易被骗。此外，新生身处陌生环境，还会感到好奇、紧张等，这些情绪易被人利用，进而被骗。

这类骗局该如何防范？首先要注意保护个人隐私信息，不被别有用心的人利用，比如虚拟绑架等就是利用熟悉隐私信息攻破心理防线；其次要知己知彼，随时了解最新的诈骗套路；第三，要守住底线，非法打工等违法的事不做；第四，要通过正规渠道进行购物交易，别贪小便宜。

2、租房风险

海外高校宿舍房源相对较少，不少学生需租房或跟人合租。2018年，一名赴英留学的中国学生想在出国之前先把房子租好，通过论坛认识了一名自称租期未到但想要转租的二房东，这名二房东提供了房屋的具体地址、实拍视频和租房合同，这位同学同意租房并付了300英镑保证金。然而，收到保证金后，这个所谓的二房东就把这名中国同学给拉黑了。

国外租房的通常流程是先预约看房，之后申请租房，中介再从看房人中选出他们认为最合适的一个。只有被选中的看房人才能租到房子，也就是说，并不是你看中某套房子就一定能租到。这时候就会有骗子利用学子们急于租房的心理，设计一些租房陷阱，比如假房源、假房东、假中介。

如何才能既省钱又快速租到靠谱的房子？可在出国前多找几家留学目的地有资质的中介公司，通过中介网站多选几套心仪的房子，同时预约入境后最近的看房时间。另外，在签租房合同时，一定看好规定和条款，明确权利和义务，该维权时一定要维权。

3、校园社团霸凌风险

在大学里加入社团，可以扩大社交圈、助力自己快速融入校园，甚至有助于今后的职业发展。但是，有些社团确实充斥着不良风气，这就需要学子们用心咨询和甄别，比如可以在学校论坛上先了解某个社团的历史和风评，如果加入社团后觉得不舒服或是受到了侵害，要果断退出，千万别碍于面子硬撑到底。

4、校园派对性侵风险

初到国外新校园，需要尽快融入，难免会参加一些派对之类的活动。但需注意以下几点：首先，要了解邀请方，谨慎赴约；其次，赴约时一定与信得过的人一同前往，最好是同性，相互照应；第三，谨慎饮用酒或饮料，离开视线的饮料不要再用，防止被人下药。如果达到饮酒年龄，想喝酒，建议只喝没开瓶的啤酒，可以一直攥在手里对嘴喝；不喝时，用大拇指盖住瓶口，防止被下药；如果感觉酒劲比往常来得早，要与朋友迅速离场，也可以找校警，请其护送回家。

总之，出国前要在安全方面做足准备，防患于未然。

（作者系时分安全创始人、国际安全教育专家）