一、背景

河池，是广西壮族自治区地级市，地处广西西北部、云贵高原南麓，地处低纬，属亚热带季风气候区，辖2区9县，总面积3.35万平方千米 。河池是一座以壮族为主的多民族聚居城市是广西壮族自治区少数民族聚居最多的地区之一。

“产业兴旺”是乡村振兴的重点，是实现农民增收、农业发展和农村繁荣的基础。近年来，河池市围绕“产业兴旺”要求，实现农村一二三产融合发展，推动全市农业高质量发展。

二、做法

2016年以来，河池市委、市政府着眼打赢脱贫攻坚战、做大做强农业产业、促进农民增收，谋划实施了“十大百万”产业工程，通过几年发展，产业规模和效益不断提升，2020年带动第一产业增加值增长5.2%，拉动地区生产总值增长0.7个百分点。全市桑蚕生产规模连续稳居全国第一，肉牛肉羊饲养量及出栏量继续居全区第一，油茶新增面积全区第一、总面积全区第二。获认定自治区现代特色农业核心示范区累计达39个，数量排全区第二。都安成功创建国家级现代农业（肉牛）产业园，“宜州桑蚕茧”获批创建中国特色农产品优势区，“天峨龙滩珍珠李”获批创建广西特色农产品优势区。宜州、都安县成功创建自治区级农产品加工集聚区。21个品牌入选广西农业品牌目录。“十大百万”产业的扎实推进，为实现“产业兴旺”、推进乡村振兴打下了坚实的基础。

下一步河池市将从五个方面进一步抓好乡村产业和三产融合发展，推动农业高质量发展。

紧抓政策落实“不放松”，走产业提质发展之路。严格落实“四个不摘”要求，用好用足国家、自治区乡村振兴重点帮扶县的政策，将产业扶贫帮扶资源有序转到乡村产业振兴，继续推动县级“5+2”和村级“3+1”特色产业发展，持续为人民群众增收、防止返贫提供产业支撑。深入推进“三特”水果、桑园、肉牛肉羊、生猪、油茶、淡水生态养殖、糖料蔗、板栗、长寿·生态·富硒农产品等农业“十大百万”产业提质增效，巩固林下经济发展规模，促进农业高质高效、农民富裕富足。

做好人才培育“大文章”，走龙头引领带动之路。围绕乡村振兴和现代农业发展人才需求，推动11个县（区）加大农民教育培训力度，打造一支有文化、懂技术、会经营，具有新理念、新技能、新觉悟的农业人才队伍。实施农业产业化龙头企业“排头兵”引领行动，开展新型农业经营产业经营技能培训，提升致富带头人引领产业发展能力。

建设产业集群“新高地”，走产品加工集聚之路。创建国家级蚕桑优势特色产业集群和一批特色农产品优势区、农业产业强镇、田园综合体、农业科技园区；新建成和提升3个以上自治区特色农业现代化示范区，力争建立23个长寿·生态·富硒产业示范基地。积极推动农产品加工业发展，持续提升11个农产品加工集聚区建设，重点推进河池市农特产品精深加工产业园区建设。

打造产品品牌“亮起来”，走生态绿色发展之路。大力推进“两品一标”认证登记，全年新增认证登记“两品一标”农产品11个以上、长寿·生态·富硒农产品品牌11个、“圳品”认定15个以上。加大“河池寿乡牛”等6个区域公用品牌的宣传力度，提升河池农特产品知名度和影响力。推进秸秆“五化”综合利用、农药包装物回收利用和农药减量增效工作，全年推广秸秆还田253万亩，秸秆综合利用率达到86％，农药包装物回收率达到85%，农药使用量较上年减少1%以上。

一二三产发展“深融合”，走产加销一体化之路。以工业理念发展农业，大力发展农产品加工业，全年实现农产品加工业生产总值达到50亿元以上。大力发展休闲农业，积极创建自治区级休闲农业与乡村旅游重点县和示范点，组织开展南丹广西休闲农业与乡村旅游精品线路系列推介活动。紧抓“一带一路”走出去、粤港澳大湾区建设、东西部对口协作等开放大机遇，组织新型农业经营主体参加各类农产品交易会，拓宽农特产品市场，力争年度消费总额达到30亿元。推进农产品电子商务覆盖率，推动农业与加工流通业融合发展。

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(责编：董童、李源)