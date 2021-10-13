一、背景

近年来，山东省济南市章丘区统筹乡村振兴，在融合上敢闯敢创，在振兴上善作善成，奋力绘就章丘版的“富春山居图”，入选省部共同打造乡村振兴齐鲁样板示范县暨率先基本实现农业农村现代化试点县。

二、做法

（一）坚持以城带乡，推进城乡融合。

一是统筹城乡发展蓝图。按照“南部山水风情、中部泉水特色、北部田园风光”总体思路，坚持多规合一，统筹推进“文明城区”“美丽镇街”“宜居村居”三级联创，先后建设了 “三涧溪”“水乡白云”2个省市级精品片区，“花样垛庄”“诗画文祖”“缤纷绣惠”“绣江古韵”“瓜果飘香”等多条精品线路，同步规划建设省市区镇示范样板村庄，引领全区乡村全面振兴。

二是统筹城乡基础设施发展。紧抓国家城乡融合发展试验区政策机遇，大力实施基础设施建设，公交线路通村、硬化道路通户基本实现全覆盖，构筑起立体化大交通体系；乡村中小学幼儿园增建改造提升，社区卫生服务中心、村卫生室实现标准化建设，加强农村医疗困难救助保障，农村公共服务体系不断健全完善，城乡环卫一体化体系基本形成。

三是统筹城乡发展条件。每年整合涉农资金，按照集中连片开发原则，加大农业农村投入。协调发放“富民农户贷”“富民生产贷”，联带帮扶群众增收；实施百名特聘专家、百名实用人才“双百”下乡兴农行动，先后招聘250余名乡村振兴专员；落实创业扶持、人才安居、待遇保障等政策，600余名优秀人才先后回乡创业；加快农村综合改革，在全国率先建成“三台共建”农村产权市场交易体系。

（二）坚持兴业富民，推进三产融合。

一是培育好载体。综合运用申报扶持项目、加强宣传推介、组织业务培训、强化监督监测等手段，加强新型农业经营主体培育。通过“订单生产”“股份经营”“产业合作”等形式，与农户建立利益联结机制，推动农民融入产业化经营体系，分享二三产业增值收益。

二是搭建好平台。建设“中国大葱产业网”“中国物媒国际”“三涧溪·农事汇”等线上平台，提供电商、信息、便民等服务，推进乡村产业数字化转型和高质量发展。全区基本建立起区、镇街、村三级线上公共服务体系，其中区级中心1处、镇街分中心6处、村级服务点14家。

三是多形式融合。以特色产业为载体抓好一产延伸，以龙头企业为载体抓好二产带动，以产业终端为载体抓好三产倒逼，积极推进乡村产业融合发展。连续举办“幸福绽放—山东章丘农业之旅”活动，推出了8条精品旅游线路、38家精品现代农业园区，建设休闲旅游农业示范点83个，形成了以“中国龙山、泉韵章丘”城市区域品牌为龙头，18个国家省市名牌、50多个社会市场名牌为支撑，250个“三品一标”为基础的农业品牌体系。

（三）坚持固本强基，推进五治融合。

不断推进政治、自治、德治、法治、智治“五治融合”，打造乡村治理“章丘经验”升级版。

一是加强党建引领。始终举好党建旗，打好“三大工程”组织拳，推动农村党组织全面进步、全面过硬。实施雁阵工程，开展头雁领航、归雁奋飞、雏雁培育三大行动，转化63个软弱涣散党组织。实施整合工程，坚持尊重民意、合理规划，推进区域化党建，890个行政村优调到532个。实施群星工程，推广三涧溪“一村带众村”、官庄街道“党员义工红袖章”行动等典型经验，引导各村对标达标创标，构建起由明星璀璨到群星闪耀的生动局面。

二是规范集体经济。深入推进清产核资，基本摸清全区890个村居集体经济家底，并进行股份制改革，利用“四荒”“林地”“养殖水面”等资源，积极探索发展新路径；截至2021年底全面消灭年收入20万元以下村，年收入50万元以上的村达到50%。

三是塑造乡风文明。依托国家级新时代文明实践中心建设，健全镇村综合文化站、文化大院等基础服务网络，打造乡村特色文化团队，优秀传统文化盛情绽放，建成乡村记忆展馆10余处，文明村镇占比达到80%以上。

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(责编：董童、李源)