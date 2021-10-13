三水源生态旅游度假区地处鲁山西麓，位于淄水、沂水、汶水三条河流的发源地，故而得名为三水源。这里不仅孕育了博大精深的齐文化、鲁文化、莒文化等山东三大文化母体，而且孕育了五仙传说等家喻户晓的养生文化。

三水源生态旅游田园综合体占地1.2万亩，总投资12亿元，是市级文化名城建设重点项目。项目自2015年启动以来，紧紧围绕“三水（淄水、汶水、沂水）文化”“三国（齐国、鲁国、莒国）文化”“五仙传说养生文化”“水乡竹海”等品牌IP，通过5年多的生态修复、土地整理、道路修建、水系打造等重大基础设施建设，实现退耕还林1200亩，森林覆盖率也由当初的46.2%提高到现在的80%，成功将九个土地贫瘠、靠天吃饭的偏僻山村变成了四季常青、水乡竹海的“天然氧吧”，而且景区依托良好的生态条件，打造出了一条以“一谷二湖二溪四桥七泉”为代表的热点旅游线路和儿童水上乐园、星空部落，心蔓广场等集休闲、研学、养生、体验等多功能于一体的重大项目。

一、项目背景

近年来，山东金润文化发展有限公司通过党建引领、资本进山，依托博山镇优质的自然资源和独特的文化内涵，高质量、高标准打造的三水源生态旅游田园综合体项目，探索实行“以企带村”的乡村振兴新模式，将昔日一片荒山僻壤，打造成了一处集休农业、文旅、康养、居住于一体的综合性生态旅游度假区，为当地乡村振兴、文旅融合、精准扶贫和中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，探索出有效的路径和经验。

二、主要做法

（一）创新创意，为景区发展注入文化之魂

三水源在发展过程中，将推动中华文明创造性转化和创新性发展和“两山理论”作为景区发展建设创新、创意、创造的理论根基和实践原点，把独特的生态文化资源优势转化为产业发展优势，把抽象的文化创意转换成市场欢迎的旅游产品，不仅切实增强了企业发展的内生动力，也为当地探索发展独具特色的全要素、全域化、全链式生态文旅发展之路和实施乡村振兴构建了良性“造血”机制。

创新理念，追求发展的差异化。三水源建设之初，率先提出了“水乡竹海”的全新理念，把“三水文化”“五老传说”和北方罕见的“竹海”自然景观，作为景区长远发展的根本，避免了与周边景区的同质化竞争。此外，项目设计之初，公司高度重视党建引领，顺应康养旅游、森林旅游、研学旅游等市场热潮，以“文化借力、政策借力、资源借力、市场借力”创新“源文化研学体系”的顶层设计，聚力打造集研学培训，运动休闲，健康养生于一体的综合性生态旅游度假区，为景区的发展注入了崭新的文化因子和思想体系，引领了景区的高质量发展。

创意理念，激活历史引领未来。三水源生态旅游田园综合体依托“三水之源”“三国文化”“三源文化”这些景区发展的天然文化禀赋，并以此为出发点，秉持着“保护自然环境为基础，传承本土文化，延伸文化创意，用高品质和高质量立足于乡村旅游发展”的理念，传承发扬、古为今用，将地方特有的齐文化、琉璃文化、蹴鞠文化、鲁菜文化、聊斋文化等文化元素融入到景点项目中，让游客在自然中感受先人智慧，在游玩中学习历史文化，不仅激活了景区发展的文化历史根基，也是为景区长远发展的注入了文化之魂。

（二）融合结合，弘扬创新特色文化

建设工程中，高度重视文旅的融合，文化的汇合和经济效益、社会效益的结合。

狠抓文旅融合。把“三水文化”“三国文化”和“五老传说”作为景区建设、景点命名和长远规划发展的根基和灵魂，并依托这些文化资源，规划建设了桓公驿站、三界山、闻韶台、勿忘园等一大批富有地域文化特色的旅游景点。再如，从饮食文化角度，深挖鲁菜文化，并依托五仙湖的野生鱼虾和周边山林的上等花、果、蔬菜等绿色生态食材，通过订单农业等方式，不仅有效解决了周边农副产品的销路，提升了价格，而且依托森林餐厅、湖畔烧烤等旅游饮食板块，对博山菜进行了包装提升，弘扬创新了富有特色的淄博饮食文化。

做好文化汇合。把“三水文化”“三国文化”和“五老传说”养生文化有机整合，梳理出的“水之源、医之源、人之源”“三源文化”，实现了多文化的碰撞与融合。

做好效益结合。项目的建设过程中，始终坚持“高端策划”，但在施工过程中，提出“以企带村”模式，把更多的就业岗位和发展成果让利当地农民，不仅为当地创造了大量的就业机会，而且极大地促进了新农村建设进程，大幅度提高了当地农民的收入。

（三）意境情景，打造场景化体验式旅游模式

打造体验式场景。三水源不断顺应市场形势，着力打造场景化、情景化的体验式旅游模式，并不断推出了养生、文化、研学、拓展等丰富多彩的体验方式，实现了供给侧改革。

打造慢生活的意景。三水源生态旅游度假区远离城市喧嚣，植被覆盖率达99%以上，水域丰富，是不可多得的天然氧吧。优质的自然环境为景区养生板块奠定了生态基础。

打造夜间经济新情景。瞄准夜间消费主力青年需求，创新融合餐饮、娱乐、文化等业态，紧抓夜游市场，沉淀夜间消费，促进消费结构升级，结合自身项目特点，打造了三水源水上幻光轰趴节等系列夜经济相关活动。让夜间消费情景点亮夜间消费热点，打响夜经济品牌，也为市民的夜间生活创造了全新的“打开方式”，增强了城市的“年轻气质”和“年轻指数”，为推动全市经济高质量发展提供了强劲内需驱动力。

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(责编：董童、李源)