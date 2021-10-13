一、背景

近年来，山东临沂市河东区围绕破解城市化进程中农民生活半径与生产半径矛盾突出；农村老龄化不断加快，良田无人耕种；一家一户分散经营，农业种植效率低下；村集体无收入，基层党组织凝聚力、战斗力不强等问题，创新工作思路举措，深化服务机制改革，开展“供销农场”试点，探索了一条盘活土地资源、助力“乡村振兴”的新路子。

二、主要做法

积极推动河东区供销社与山东省供销社在农业规模化经营领域开展跨层级合作，组建山东供销农场有限公司，探索开创“1+4+N”土地经营模式，即以山东供销农场有限公司为主体，打造现代农业的“服务平台、培训基地、科研中心、城市菜园”，采取“自己种、合伙种、替人种、帮人种、教人种”等多种合作模式，推进农业高质量发展，保障重要农产品有效供给，促进农民持续稳定增收。

强化“三个保障”，聚发展合力。将“供销农场”作为中心工作，多方整合资源，科学谋划布局，形成推进供销合作社发展的合力。

一是强化组织保障。成立以区委、区政府主要领导亲自部署安排，组织开展调研，确定发展方向和思路，分管领导具体牵头实施，区委组织部、区委宣传部、区农业农村、财政、自然资源、水务、农机、金融、供销社等部门、各镇街齐抓共管，在全区形成推进“供销农场”试点工作合力。

二是强化政策保障。出台《关于进一步深化供销合作社综合改革 推动高质量发展 服务乡村振兴的实施意见》《关于优化村庄布局 建设美丽宜居乡村 开展“供销农场”试点工作的实施方案》，每年安排不低于500万元的专项扶持资金，重点支持“供销农场”建设。

三是强化经营保障。按照“应保尽保”的原则，对“供销农场”地块种植的农作物，在购买政策保险的基础上，另外配套购买“商业补充保险”。

创新“两种模式”，差异化运营。山东供销农场有限公司发挥“服务平台”作用，整合农业资源，优化资源配置，根据地块不同性质，进行差异化运营。

一是自主经营。由“村集体+农户”（大田地）或“村集体+供销农场”（复垦地）联合成立土地股份合作社，将合作社整体托管给山东供销农场有限公司经营，实行“保底收益+盈余分红”的利益分配机制。保底收益根据地块条件、结合当地土地流转市场价格，与村集体、农户协商确定，由山东供销农场有限公司垫资，提前兑付，经营风险、市场风险全部转嫁到合作社。

二是合作经营。对接自主经营的土地股份合作社、经营大户、家庭农场、田园综合体等新型经营主体，由山东供销农场公司提供耕种植保、田间管理、收割收获、秸秆回收（还田）、烘干贮存、加工销售等部分环节或全过程的社会化服务。

坚持“三管齐下”，为农业增效。围绕农业供给侧结构性改革，“夯基础、扩规模、提品质”，三管齐下，促进农业持续增效。

一是夯基础，增强抵御自然灾害能力。把加强农业基础设施建设列为工作的重点，完善农田水网、路网、电网等设施，建设高标准农田。

二是扩规模，增强市场议价能力。采用规模化经营的模式，山东供销农场有限公司统一购置农业生产资料、组织农业生产活动，大幅降低生产成本。产品统一销售，具有更强的市场议价能力。

三是提品质，增强市场竞争力。坚持“因地制宜，优选优种”，重点培育高产、多抗、市场竞争力强的优质品种。

突出“三化融合”，为农业赋能。转变农业发展思路，从“数字化、品牌化、特色化”着手为农业插上腾飞的翅膀。

一是数字化，用科技为农业赋能。联合北京万盛华通科技有限公司、山东子丑丁卯公司合作开发数据云平台，平台一期投资150万元。通过数据方法，结合物联网采集地面信息，综合作物模式、气象方面的算法，用于解决农场土地管理和农事运营问题，实现田块测算、耕地历史、作物识别、长势监控、农业气象、土肥概况、灾害预报、产量预估等全产业链数据服务。

二是品牌化，用口碑为农业赋能。注册“鲁供优享”（拟定）农业品牌，专做天然、无公害、优质农产品，让全国人民吃上最放心食物。主动嫁接河东稻米、八湖莲藕等农产品区域公用品牌，发展“供销农场”品牌农产品基地，助力河东从“农业大区”到“农业品牌强区”转变。

三是特色化，用服务为农业赋能。围绕城市圈，整合土地，建设蔬菜基地、水果基地、肉蛋奶基地等，发展“城市小菜园”、农产品采摘园、“城市一分地”休闲体验区等项目，打造中心城区30公里休闲旅游服务圈。

聚焦“三个领域”，助民生改善。“供销农场”集公益性与经营性于一体，不单纯以盈利为目的。

一是聚焦村集体经济增收。合作社将土地集中起来后，通过整地，打掉田埂、沟渠等实现的增益土地归村集体所有。

二是聚焦特殊群体生活改善。针对老年人出行难、就医难、生活难的问题，对大田地整村托管建设“供销农场”的村居（社区），由“山东供销农场有限公司”研究制定专项养老保障措施，从托管的土地合作社中拿出部分收益，解决农村老人基本生活保障问题，探索普遍适合农村社区的居家养老新模式。

三是聚焦农村宅基地复垦利用。在当前要坚守18亿亩耕地红线的大背景下，“供销农场”以打通“耕地与宅基地之间转换途径”为目标，主动对接新型农村社区，瞄准“农村宅基地”复垦利用，助力美丽宜居乡村建设。

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(责编：董童、李源)