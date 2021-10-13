近年来，四川省都江堰市紧紧围绕优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能四大任务做实做优镇（街道）便民服务中心公共服务，走出了一条乡村振兴、城乡融合发展的新路子，打造出了新时代基层便民服务新样板，进一步增强了人民群众的改革获得感和生活幸福感。

一、背景

长期以来，四川省镇村“多小密弱”的老问题在很大程度上制约了产业布局、稀释了公共资源、降低了服务能效、削弱了乡村治理。都江堰市全面贯彻落实省委省政府两项改革工作部署，将19个乡镇撤并为11个镇（街道），将256个社区整合为166个社区，打出了一套城乡基层建制调整的“组合拳”。人民群众生活幸福指数显著提高，“十三五”末城乡居民人均可支配收入较“十二五”末分别增长51.3%、7.4%， 成功创建全国文明城市、国家生态市、国家卫生城市、首批国家全域旅游示范区、国家级旅游度假区、首批天府旅游名县，获评西部百强县(市)、全省县域经济先进县(市)，实现从“有水喝”到“水好喝”的根本转变。

二、做法

（一）聚焦体系建设，做优服务架构。

一是健全便民服务体系。通过综合考虑功能定位、人口规模、服务半径等实际情况，在优化市政务大厅服务功能基础上，科学规划11个新建制镇（街道）便民服务中心办公场所，保留9个已撤并乡镇便民服务站，做实166个社区便民服务室，延伸N个小区和商超代办服务点，建成“1+11+9+166+N”五级便民网格服务体系。按照“人随事走”原则，将下沉事项涉及的相关业务主管部门142名业务骨干和具体经办人员人事关系划转至镇街，突出解决镇街便民服务中心人手不足、业务不熟等问题。

二是建立审批层级管控。通过与镇人民政府（街道办事处）签订《委托授权协议》，采取委托授权和权力下放的方式，将下沉行政许可事项全流程审批权限和公共服务事项办结权限全部委托给镇街，镇街按照事项审批流程、办理时限和审批风险要求授予经办人、科室负责人、分管领导不同审批权限，建立完善审批层级管控制度，有效防范审批廉政风险。

三是创新区镇合一管理。破解区镇分离管理壁垒，建成“统一领导、统一分工、统一组织、统一协调、统一考核”的“五统一”区镇合一、深度融合的管理服务体系，依法赋予产业园区（镇）在产业发展、民生事业等方面的县级经济社会管理权限，减少行政层级和工作环节，提升行政效能，建立“即呼即应”吹哨报道制度，组建重大项目金牌服务生全程免费代办服务队伍，以一站式服务中心为载体，实现“园区事园区办”。

（二）聚焦民生需求，做实便民举措。

一是下沉事项“清单化”。建立覆盖全市的行政许可、公共服务等“6+1”类共569项政务服务标准事项，针对群众办事需求和镇街实际，将81项行政许可事项和115项公共服务事项全权委托给镇街办理，统一编制全市便民服务标准化工作规程和办事指南，推行一次告知，构建和完善形式直观、易看易懂的办理流程图（表），实行同一事项无差别受理，着力破解过去镇（街道）便民服务中心、社区便民服务室“只挂号不开药”“只受不理”办不成事的难题。

二是服务环境“亲民化”。由市政府统筹，划拨专项工作经费，对全市11个镇（街道）便民服务中心开展便民化、亲民化改造，设置综合服务、咨询导引、网办自助、新政查阅等功能区，打破传统柜台式办公模式，营造“会客室+休闲厅”式的便民服务环境和氛围，让办事群众喝着茶、聊着天，轻轻松松“办政事”。

三是全岗通办“高效化”。分类梳理便民服务事项，编制镇（街道）、社区干部，居民群众3类人群便民服务“一本通”口袋读本，建立社区干部便民服务等级考试准入机制，实行等级分类管理和“全岗通”评级持证上岗，破解以往机制壁垒和条线分割造成干部想做事使不上力，群众想参与社区治理找不到点等障碍和梗阻，实现镇（街道）便民服务中心和社区便民服务室综合窗口“一人在岗、全岗通办”，办事群众“一册在手，事事会办”。

（三）聚焦高效便捷，做好特色服务。

一是“一枚印章”统筹办。为镇（街道）便民服务中心统一刻制一枚“审批服务专用章”，赋予该章与相关市级部门和镇（街道）行政公章具有同等的法律效力，通过委托授权的方式，实行“一枚印章管审批”。2021年3月，都江堰市在11个镇（街道）便民服务中心正式启用审批服务专用章，实现“一枚印章管审批”服务延伸到镇（街道）。

二是“主题服务”一次办。结合全市产业特点，对群众高频办理事项进行细致梳理，推出“我要开馆子”“我要建房子”“我要办民宿”等35个“一件事一次办”主题式服务套餐，通过流程再造减环节、合并删减减材料、提升效能减时限“三减”服务，实现群众办事“到一个窗口+填一张表+交一套资料=办成一件事”，使镇（街道）便民服务中心和社区便民服务室政务服务整体提速80%。

三是“智慧服务”自助办。依托自主开发的“互联网+政务服务”综合平台，扩容升级“政务e站通”自助服务终端、“都能办”手机APP等服务功能，打通与四川省一体化平台的数据链接，目前可实现镇（街道）便民服务中心1361个事项办事指南在线查询、全流程网上申报，以及部分证照、书函的自助打印，推动传统线下审批服务向线下线上双轨转变，实现高频事项“网上办、不见面”。

四是“精准服务”分类办。将全市划分为旅游服务、产业园区、农业农村、城市居民四大特色服务类型，精准服务。幸福街道等城市社区，做强24小时智慧政务自助服务；青城山镇等涉旅镇（街道）突出旅游，推进便民服务中心与游客中心共建共享；蒲阳街道等产业功能区推出企业全生命周期“一站式”“一条龙”服务；石羊镇等农业大镇，立足农村居民和农业产业特点，开展高频事项集中办、服务农业精准办、服务群众多点办等“六办”多元服务。

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(责编：董童、李源)