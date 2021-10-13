一、背景

湖南省资兴市唐洞街道大王寨村2016年由原坪石村与原窑上村合并而成，全村国土面积28.6平方公里，辖27个村民小组，共1038户3029人。大王寨村地处资兴市西郊，郴永大道与资五公路穿境而过，距离资兴市区及京港澳高速仅10分钟车程，距离东江湖景区20分钟车程，距离郴州市区30分钟车程。同时，大王寨村毗邻苏仙区飞天山景区，境内拥有原生态的百里丹霞资源，沟、垅、坦、塬密布，东江、翠江、便江三江环绕，山奇水秀，旅游资源丰富。

近几年来，在上级的关心支持下，大王寨村突出党建引领，大力实施乡村建设行动，发展乡村产业，完善乡村治理，村容村貌焕然一新，群众生活蒸蒸日上。先后获评资兴市首批统筹城乡发展“百村”建设示范村、郴州市十大美丽村庄、湖南省美丽乡村建设示范村、全国乡村治理示范村。

二、做法

（一）合理布局，彰显村庄“规划美”。坚持高标准、高品位规划全村美丽乡村布局。一是全域规划。坚持全域统筹的规划理念，邀请专业的规划设计单位以廖家大湾和峡口组为示范点，高品位、高标准完成了大王寨村的新农村建设规划编制工作，综合部署全村的产业、空间、交通、生态、文化和民俗等要素和公共资源，实现“全要素”统筹。二是多规融合。积极推进多规融合试点，将全村的土地利用总体规划、村庄建设规划、产业发展规划、生态建设规划、公共服务规划等“五规合一”，实现了大王寨村新农村建设“一张图”管理。

（二）治理脏乱，彰显村庄“环境美”。大王寨村廖家大湾新村建设按照整拆整建，高标准布局，严格规划实施。一是开展拆危拆旧。争取政策采取以奖代补方式，拆除村庄所有危旧房、猪牛栏、旱厕10700多平方。二是大力扶持村民实施户改厕。大王寨村廖家大湾新村因为典型的丹霞地貌地理条件影响，整个村庄都是建在石头上，为改善卫生，提高生活质量，鼓励村民在石头上凿出了一个个化粪池，做到户户新建卫生厕所。三是完善基础设施管网建设。大王寨村在争取各级财政资金的同时，带动民间资金共投入300余万元，按照雨污分离总体规划要求，在石头上开凿出了村庄排水排污管网系统建设。四是实施污水治理。建设高标准污水处理池，对经初步处理的化粪池及生活污水采取“厌氧+人工湿地”模式进行集中收集处理，经处理后的污水达到日常生产用水标准，可以直接排放。五是亮化、美化扮靓乡村。多方筹措资金200余万元，对绕村河道进行全面治理；新修环廖家湾柏油大道2.1公里、景区休闲景观道0.4公里；以村庄、河道、路网和景观道为重点，大力开展“绿化攻坚”，栽种桂花树、球形树400余棵，公共绿地面积达7000多平米，打造美丽乡村绿色连接线。投入资金80余万元，建成拥有120个车位的高标准停车场，方便游客停车。六是完善卫生保洁制度，加大设施建设。完善村规民约，成立卫生协会，将村民每年上缴卫生费收取纳入村规民约制度内。实行垃圾网格化管理，全村聘请保洁员29人；每家每户配备分类垃圾桶2个，创新垃圾分类减量处理机制，按照“户分类、组收集、村转运”的模式，实现垃圾日产日清。开展了村庄绿化美化亮化行动，村容村貌焕然一新。七是加强通组路网管网建设力度。全村27个组的通组公路加宽并硬化，完成了自来水供水工程建设，全村3000多人全部用上东江湖安全饮用水。

（三）扶持重点，彰显村庄“产业美”。大王寨村充分利用得天独厚的区位优势、生态优势及资源优势，引领村民融合发展传统产业和新兴产业增收致富，全面促进乡村振兴。一是规范发展水产养殖业。为了将水产养殖做大做强，村里成立了今古奇养鱼专业合作社，规范了养殖技术标准，对水产品进行精深加工，开发了特色丹霞红石鱼糕产品。二是大力发展生态种植业。土地是农民的“命根子”，但随着年轻人的外出务工，大王寨村也出现了土地抛荒现象。从2014年起，村里引进黄财文等6个种植大户，流转土地2100多亩（其中抛荒地600亩），种植生态水稻、油菜、有机蔬果以及中药材等，产品供不应求，在带动村民就业增收的同时盘活了闲置土地资源，避免了土地抛荒。三是抱团发展乡村旅游业。组织农家乐业主及村民积极参加“一户一产业工人”厨师、种植、养殖等各类培训，适度发展黑山羊及家禽养殖，推出红石鱼、丹霞鸭、丹霞鸡和丹霞黑山羊等“丹霞四道菜”，年接待游客超过35万人次。四是适度发展户外体验项目。在保护好绿水青山的基础上，通过招商引资，适度发展丹霞户外体验、观光旅游等项目。

（四）从严治理，彰显村庄“乡风美”。大王寨村以党建为统领，建立了以基层党组织为领导、村民自治组织和村务监督组织为基础、集体经济为补充的村级组织体系。全面加强基层党建“五化”建设，全面落实“四议两公开”，充分发挥党员在乡村治理中的先锋模范作用，组织党员开展联系困难户、设岗定责、志愿服务等活动，推动党员在乡村治理中带头示范。依托“一规四会一队”自治模式，大王寨村探索建立了村庄环境常态化长效管护机制,充分发挥村规民约、村民理事会、红白喜事理事会的作用，引导村民自觉管护环境，将卫生费收取、垃圾分类治理等工作纳入村规民约，群众维护环境卫生的意识明显提高。

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(责编：曹淼、李源)