一、背景

山东省兰陵县代村地处城乡结合部，村域面积3.6平方公里，1196户、3685人，社区居住人口1.5万人，现有经营权土地2万亩。2019年，村集体各业总产值达到30亿元、村集体纯收入1.3亿元、村民人均纯收入6.9万元。近年来，代村在村“两委”一班人的团结带领下，以党建引领为核心，抓住土地集体经营改革关键，坚持农业为基础、农文旅商融合发展，不断壮大集体经济，逐步实现了村强民富的目标。代村先后荣获“全国文明村镇创建先进村镇”“全国敬老模范村居”等称号。

二、做法

（一）筑堡垒——给钱给物不如建个“好支部”

多年来，代村“两委”始终把抓班子、带队伍当作重中之重。按照《中国共产党农村基层组织工作条例》《中华人民共和国村民委员会组织法》等法律法规，村“两委”成员带头示范，“约法三章”：村里工程绝不许亲朋好友插手，惠民政策绝不因沾亲带故徇私，干部选用绝不让直系亲属沾光。凡事民主决策，建立了党组织“提事”、村委会“议事”、党员和村民代表大会“定事”、村务监督委员会“监督事”工作机制，对村级发展、重大事项必定进行民主决策。创新监督全覆盖机制，2012年5月，在兰陵县委、县纪委支持下，代村在临沂市率先成立了第一个农村社区纪委，从社区居民中推选了30名廉政监督员，对“两委”干部和党员实行“零距离”监督。

（二）谋发展——在现代高效农业上下功夫

2013年，代村依托现代农业科技示范园，建设了占地2万亩的国家农业公园，发展更大体量的现代综合农业产业。自此，代村发展迈入快车道。到2019年，建成年产3000万株的种苗工厂1家，蔬菜采摘园4处，花卉苗木基地15家，蔬菜加工出口企业1家。

为了深挖资源优势，实现产业转型升级，从2013年到2019年，兰陵蔬菜产业博览会在代村农业公园连续举办了七届，入园游客量达到了180万人次，除了来自全国各地的游人和客商，欧美、日、韩等几十个国家和地区的外国友人，也走进兰陵菜博会，实现了经济和社会效益 “双赢”。代村现代农业开始向智慧农业方向迈进。

（三）抓融合——立体发展让土地“生金产银”

在农旅结合上，代村深挖农业公园潜力，建设了3万平方米的临沂农展馆、1万平方米的“雨林王国” 、15万平方米的“竹林水岸”、3000多亩油菜花基地、30万平方米涵养湿地。建成“兰香东方”馆，引进台湾蝴蝶兰等各类兰花名品100多种。新建辉煌中国馆、幸福家园馆、中国知青村；观光火车沿线新增“一带一路”景观。建成了集观赏游览、体验农艺、购物为一体的4万平方米的“沂蒙老街”，把农旅结合发展提到了新高度，同时也在繁荣夜游经济上作了探索性尝试。

休闲农业和乡村旅游的大发展，带来的是流动人口的激增。瞅准了农旅融合带来的人气，村“两委”抓住机遇，发挥地处城乡结合部的区位优势，建设了1000亩的“代村商贸物流城”。凭借代村这张名片，商城建设商铺2126家，年交易额达6亿多元，集体经济增收4000多万元；增加管理岗位200多个，商贸物流服务就业6000多人，车辆1000多台。

产业逐步强大，业态渐次丰满。党支部已经无法满足代村对整个产业体系的监督和管理。2018年2月，报经上级批准，代村成立了村级党委，下设1个村支部，4个企业支部，党员发展到106人。在村“两委”统一组织和监督管理下，村里产业全部实行党组织领导下的村企合一，党委委员实行交叉任职，比如党委委员王传海就兼任代村商贸物流城党支部书记。这一举措，构建了在党的旗帜引领下，党员群众共建共商共享的发展新模式。

（四）守初心——走得再远都不忘“为了谁”

村“两委”班子发动本村和邻村党员和种植大户实行租赁土地规模化、标准化生产，壮大产业规模，园区年亩收益超过了1.2万元。在集体分红、土地分红的基础上，村级从集体可支配的纯利润中拿出30%用来分红，搞二次分配，带领群众增收；花大力气整治人居环境，建设住宅楼65栋，小康楼170户，老年公寓2处200户，以500元每平方米低价安置，让村民拆旧房住新房；配套建设了便民服务中心、村民文化广场、老年健身广场、社区医院、公共浴池、公共食堂、省级规范化小学、幼儿园等；居民区实现了“五化”“六通”，物业统一管理，污水和垃圾集中处理。

为进一步提高村民幸福指数，实现“幼有早育、学有所教、病有良医、老有颐养”，村“两委”实行了16项社会保障政策：村民基本生活食品由村集体统一无偿配供；60岁以上老人住进“老年公寓”，按月享受“老年优待金”；村民100%参加“新农合”“新农保”，资金由村集体全部负担；非义务教育阶段学生每年享有村集体发放的“助学金”“奖学金”4000－50000元不等；有劳动能力的村民实现了人人就业、人人有工资性收入，家家每年有村集体“分红”收入等，村民的幸福感逐年提升。

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(责编：曹淼、李源)