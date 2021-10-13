“矛盾不出门，纠纷不出村，小事不出户，大事不出组。” 云南省临沧市双江自治县景亢自然村近年来大力发展美丽村庄建设，不仅村容村貌变美了，也带动了相邻村寨联动，形成了一家一户“小公园”，连成村庄“大公园”的美丽画卷。

一、背景

景亢自然村是一个傣族聚居村寨，共有94户435人。近年来，景亢自然村在“银行贷款共同用、特色民居共同建、大事小情共同帮、公益事业共同干、产业发展共同谋、文明村寨共同建”的基础上，通过做实支部党建、挂钩联动等措施和以自治、法治、德治、贤治、智治“五治”为抓手，推动“不上锁”美丽村庄建设。景亢村的“六个共同”做法带动相邻村寨联动推进。目前，全省15个州市先后到景亢村参观学习。

二、做法

以自治为基础助力生态美。党建引领，推动乡村振兴理事会及各类组织细维处理、细节落实。与群众共同商量，制定了《景亢自然村村规民约》《景亢自然村文明公约》《景亢自然村民族团结公约》等自治章程。村民按照章程内容，主动拆围建绿，让出庭院增花增绿，建成一户一家“小公园”，连成村庄大公园；垃圾处理从城市延伸到村庄，拓宽美城环卫公司经营渠道，实现公司与村庄利益有机结合，确保村庄保持干净卫生整洁。治标治本结合，推进无害化卫生户厕全覆盖，铺设管网，收集污水排放到生态氧化塘逐级净化，污水变为净水用于养鱼及农田灌溉，杜绝面源污染，促进村庄生态美。

以法治为依据助力社会美。成立矛盾纠纷调解小组，聘请1名法律辅导员，开展法律知识培训，培养户均1名法律明白人，做到矛盾不出门、纠纷不出村，有效破解群众维权难问题，如群众公认的刀明华、刀玉祥、俸有明等德高望重的能人，在碰到矛盾纠纷时，主动上门调解，摆事实、讲道理，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，实现小事不出户、大事不出组，人人守法、户户遵纪，社会治安稳定，连续20年无治安案件发生，促进社会美。

以德治为引导助力心灵美。以家训家规为德治内容，以讲文明、讲卫生、垃圾不乱丢等向上文明为着力点，推动“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”行动常态化。以德治典范为尺、模范执行为标、心灵文明为魂，评选出“星级文明户”76户、“五好家庭”38户，展现出以德化人、以德润村的乡村乡韵治理体系建设，推动良好的家庭和睦、邻里和谐再提升，促进心灵美。

以贤治为动力助力活力美。引进在北京创业有成的艾芒和经营理念超前的茶商落户本村，带领村民经营咖啡屋、茶庄、竹艺馆、陶艺馆等，有效发挥乡贤能人优势，以电商服务和店铺销售，拓宽农特产品销售渠道，为村民就业提供岗位，让村民留在村内能就业，走出村外能创业，推动特色产业发展，助力乡村旅游，2019年被评为AAA级景区，户均旅游收入达2万元以上，成为临沧乡村旅游环线的一个重要旅游点，促进活力美。

以智治为手段助力和谐美。围绕村庄规划，逐步配齐配全村庄功能，推进“平安乡村”“智慧旅游”“智慧农业”等工程建设，促进治理有效数字化、绿色产业智能化，观光农业社会化体系发展，把景亢村打造成为“百村示范、千村整治”的领跑者、榜样村，让到景亢村参观学习的干部和村民学有样板、看有典型、做有示范，促进和谐美。

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(责编：曹淼、李源)