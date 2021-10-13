一、背景

吕家村是山东省济南市章丘区明水街道下辖的行政村，现有1500余户、5620人，是明水第一大村。村党组织5人组成，“两委”成员5人交叉任职，凝聚力和战斗力强、先锋模范作用发挥好，带动全村144名党员和广大群众积极投身全村建设发展，全村经济社会和谐稳定。先后荣获省级文明村庄、济南市生态文明建设先进村、章丘区“先进基层党组织”等荣誉称号。

二、做法

（一）一张“小卡片”架起干群“连心桥”。吕家村坚持以人为本，关注民生。认真解决群众普遍关心的身边事、烦心事、操心事，真正把乡里乡亲的“急难愁盼”当做村两委工作的出发点和落脚点。印制1500余份“吕家村便民服务联系卡”，全部分发到户，公示村两委成员的联系方式和分工，保持24小时联络畅通，小到水管漏水、换个灯泡，大到有病救助……均由村里安排专人，前去妥善处理解决。群众可以足不出户，一个电话，问题便得到有效解决，切实推进了村级管理服务有序高效，群众的幸福感、获得感显著增强。同时，便民联系服务卡还承载着“吕家村村规民约”，并以“三字经”形式反映到卡上，朗朗上口，易学易记易懂。

（二）新“两化”织密基层治理“服务网”。普及“两化”，创新推进“网络化＋信息化”模式，有效促进综合治理工作社会化、法治化、专业化。依托区、街道两级“雪亮工程”视频监控平台，将吕家村域内重要节点位置、交通路口划分为六个网格，安装覆盖全村各个角落的监控探头140余个，实现全域、全天候视频监控网络。村里投资安装20部电脑，供村民上网学习和实现党员远程教育，购置1万余册图书，供村民开拓视野、增长见识。

（三）“三支队伍”服务群众“零距离”。以实事暖民心，以行动映初心，致力打造“三支队伍”，筑牢服务群众“新方阵”。一是共产党员先锋队。吕家村牢固树立“党建+服务”理念，创新党建、服务双融合工作。组织党员干部带头担责、矢力担当，在救灾抗疫、抗洪防汛等大事要事上，不含糊、不懈怠，冲锋在前。在治安维稳、日常巡逻等凡事、常事上，坚持不懈、认真细致，真正发挥了共产党员的先锋模范带头作用。二是老年人调解队。家有一老，如有一宝。充分发挥老年人的丰富阅历和调解经验，组织引导德高望重的吕家村老人“再上岗”。将邻里矛盾、家长里短消化在基层一线，构建了吕家村和谐稳定新局面。三是文明实践志愿者服务队。吕家村主动了解群众需求，找准活动落脚点，指导志愿队积极开展接地气、受欢迎、有特色的文明实践志愿服务活动，不断扩大志愿服务覆盖面和影响力，在扶贫、济困、救孤、助残等多个方面发挥了重要作用，成为一支社会治理综合服务的生力军。

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(责编：曹淼、李源)