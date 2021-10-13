一、背景

历史文化名村洛庄村，因2000年度十大考古发现之一的洛庄汉墓而远近闻名。该村位于山东省济南市章丘区，全村336户，1340人，耕地1850亩。近年来，洛庄村紧紧抓住乡村振兴战略机遇，突出洛庄汉墓的汉文化特色，围绕建设“汉韵名村，陌上瑰宝”的整体定位，从配套完善、风貌协调、生态保护、环境整治等方面入手，以乡村美开启致富路，正在走出一条“产业兴村、文化活村”的新路子。

二、做法

1、坚持以党建为核心，筑强战斗堡垒

近年来，洛庄村紧紧抓住乡村振兴战略机遇，按照“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的思路，突出党建引领，激发“组织动能”，推动全村各项工作扎实开展。一方面，持续加强党组织的规范化、标准化管理，加强党员培训，打造过硬队伍，不断提升党组织的战斗力；另一方面，积极开展“党建+文化”“党建+产业”“党建+农户”等“党建+”系列活动，充分发挥党员先锋模范作用，通过党员带头冲锋、党员干部包户等方式，当好群众的主心骨、发展的领头羊，推进各项工作落实，在工作实践中锻炼了党员队伍，实现了党建工作与村级各项工作的深度融合。2018年，该村被区委、区政府列为美丽乡村建设示范村，2019年又被济南市确定为齐鲁样板村。在美丽乡村和齐鲁样板村建设过程中，该村不等不靠，积极作为，突出政治引领，发挥党支部的战斗堡垒作用，组织带动广大党员群众积极献计出力，协调各种关系，为施工单位、监理单位开展工作提供方便，为推动美丽乡村建设和齐鲁样板村建设提供了坚强的政治保证和组织保证，在较短的时间内，该村面貌发生了翻天覆地的变化。

2、大力发展特色产业，实现富民强村

一是依托2000年注册成立的洛庄旅游制品有限公司，加工当卢、编钟等相关旅游纪念品，作为产业兴村的一条新路子，既推动文化产业的可持续发展，又带领村民走上致富路。二是盘活村内闲置资产，对外出租，同时流转土地进行林果育苗，发展壮大村集体经济。三是争取上级资金400万元，依托生态农业示范园产业扶贫项目和发展壮大村集体经济项目建设32个日光温室大棚，与山东田立方农业发展有限公司合作发展现代农业，由对方提供技术、管理和销售服务，以规模经营带动本地果蔬发展，逐步将现代农业发展为洛庄村的主导产业。

3、着力改善生态环境，建设宜居村庄

近年来，在上级的大力支持下，该村累计争取资金1000余万元，实施美丽乡村建设、齐鲁样板村建设。新建3处健身广场、新装体育健身器材18套，为广大村民提供了健身娱乐的好去处；同时，还深入实施街巷绿化、墙体美化、村庄亮化工程，扎实推进拆违拆临、杆线入地、农村改厕等工作，深入开展村庄清洁行动、修建排水沟、新建氧化塘等，村庄环境面貌显著提升。2018年，洛庄村率先实施“气代煤”工程，成为天然气入户“章丘第一村”，目前在村居住的232户居民使用了天然气取暖炉，群众居家环境明显改善。2019年7月12日，在济南市推进乡村振兴暨脱贫攻坚现场会上，洛庄村的污水处理工程和天然气入户工作得到济南市委、市政府主要领导的肯定。

4、注重文化传承创新，凝聚内生动力

洛庄村以汉文化传承、文化阵地建设、乡风文明提升等工作为抓手，不断推进文化振兴，为加快小康社会建设注入文化活力。一是传承汉文化。设计建设了融优秀传统文化、特色创新精神和对美好生活向往于一体的茹古涵今广场、游园编钟广场；投资3万元购置汉服、锣鼓等，组建了30余人的锣鼓队、舞蹈队，围绕汉文化举办各类农事节庆活动，吸引人气；在丰富村民文化娱乐生活的同时，也打造了乡村文化品牌。二是不断深化乡村文明行动。认真组织开展“好婆婆”“ 好媳妇”、道德模范、“出彩人家” 等各类先进评选活动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，让家风、家训、家规带动全村社会风气不断改善；同时，该村还深入开展社会主义核心价值观教育，扎实推进移风易俗等工作，有力促进了全村和谐稳定发展。三是加强文化阵地建设。先后投资50余万元建起文化大院、农家书屋、道德讲堂、新时代文明实践站和以乡情村风为内容的村史馆，为党员学习教育和村民的日常文化活动提供了有利的阵地环境，进一步提升了群众的文化获得感、幸福感和归属感。

5、全面推进依法治村，村庄和谐稳定

洛庄村严格按照章丘区“四五三”治村模式，建立完善了财务管理、民主评议、民主议事、民主决策等各项管理制度。在民主决策方面，严格按照“五步议事法”，切实将重大事务的决定权交给村民，凡涉及村民利益的重大事项，均提请村民代表会议讨论，按多数人的意见作出决定。在村级管理方面，该村结合本村实际制订了《村规民约》，还制定了村级公共设施的使用维护管理规定、环境卫生管理规定等，并结合村文化墙、宣传栏为载体，将一系列的管理制度宣传到家家户户，增强了村民的法律意识、责任意识和遵纪守法的习惯，有效规范了村民的行为。目前该村基本上达到了事事有章程，处处有约束，人人有章可循，违章必究，究有所依的程度。在民主监督方面，该村充分发挥村监督委员会的作用，对村级各项支出和重大事项决策进行严格把关；同时，还主动接受群众监督，除利用公开栏公开党务、村务、财务外，还采取党员会、村民代表会等形式公开有关事项，有效消除了群众疑虑，促进了村庄和谐。

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(责编：曹淼、李源)