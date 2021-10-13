打造生态宜居美丽乡村，是云南省富宁县大力实施乡村振兴战略的一大重要工作任务。近年来，县委书记、县长多次实地调研农村人居环境整治及乡村振兴工作，强调要进一步建设好生态宜居美丽乡村，让广大农民群众有更多的获得感和幸福感。对此，全县各级党委要加强组织领导和统筹协调，以“干字当头”的气魄、“以上率下”的作风，全力推动富宁县生态宜居美丽乡村建设工作任务落到实处、见到实效。

一、背景

富宁县位于云南省东南部，地处两国三省十县结合部，是云南的“东大门”和“出海口”。全县辖13个乡（镇）145个村（居）委会，人口43.9万人（农业人口38.9万人），国土面积5352平方公里。至2020年底，全县有耕地面积79.56万亩。其中水田21.3万亩，占全县耕地面积的26.77%；水浇地0.36万亩，占全县耕地面积的0.45%；旱地57.9万亩，占全县耕地面积的72.78%。

近年来，该县高度重视农业农村基础设施建设，把加快推进高标准农田建设作为夯实农业生产能力基础，巩固和提升粮食安全保障能力，确保重要农产品有效供给，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，打牢实施乡村振兴战略坚实基础的重要抓手。

二、做法

政府主导，群众参与，齐抓共管

县委、县政府高度重视农村人居环境整治工作，工作开展以来，召开县委常委会议6次、县政府常务会议15次研究农村人居环境整治工作，县委书记、县长实地调研农村人居环境整治120余次。成立由县委副书记担任组长，分管副县长担任副组长，县级相关部门为成员单位的县农村人居环境整治领导小组，负责重大事项部署，统筹协调重大工作，召开4次领导小组会议进行安排部署，4次联席会议共同协调工作推进。各乡镇党委、政府主要领导亲自挂帅，成立乡（镇）级农村人居环境整治工作领导小组，逐级向村组推进，激发群众参与，形成县委领导、政府主导、部门协作、乡镇落实、群众参与、齐抓共管的人居环境整治工作局面。

强化基础设施，推进村庄生态宜居

围绕农村环境的短板，强化基础设施建设，把小厕所作为大民生、大文明来抓，建设乡镇集镇公厕提升27座，行政村公厕改建86座，基本实现乡镇、行政村无害化卫生公厕全覆盖，有效消除公共旱厕，积极推进100户以上自然村公厕建设。组建县、乡、村三级改厕技术指导员256名，每个行政村指定1-2名厕改技术指导员，有效推进农村无害化卫生户厕改建10843座，提升全县无害化卫生厕所覆盖率，有效解决农村厕所中旱厕数量较多、无害化卫生厕所使用普及率低及少数地方无户厕等问题。进一步强化村庄污水管网建设，建设9个村庄污水设施，实现生活污水得到收集治理。大力推进农村厕所革命、污水设施建设，有效的改变了村庄臭气熏天，污水横流、乱排乱放的局面，村庄变得生态宜居。

建立长效管护机制，保持村庄干净、整洁

积极探索长效管护机制，要按照“谁受益、谁管护”原则，一是完善村规民约，通过聘用保洁员，村内轮流保洁等方式，形成村内卫生保洁常态化、日常化；二是实行网格化管理机制，全县以乡镇为单位，对辖区内的所有自然村庄及公路沿线负责，乡镇继 户道路等公共区域；三是持续开展农村人居环境整治“红黑榜”制度，定期对各村小组卫生保洁状况进行督查奖惩，开展以来共累计评比红榜村726个，黑榜村208个，有效激励鞭策群众改善村庄环境。

基层党建引领，强化示范带动

始终坚持以基层党建引领农村人居环境整治，全面落实“五级书记”一起抓、党政领导共同抓的领导推动机制，通过党委“发动”、支部“推动”、党员“带动”、党群“互动”，强化党员标杆意识，带领农民群众推进移风易俗、改进生活方式、提高生活质量，逐步形成党组织包村、党员包户的模式，带动群众参与农村人居环境整治，激发内生动力，实现由带动变主动的转变。逐步实现村庄从“一处美”到“一片美”、“一时美”到“一直美”、“环境美”到“内涵美”的蜕变。

扎实开展村庄清洁行动，提升村容村貌

扎扎实实开展村庄清洁行动，围绕“立足清、聚焦保、着力改、促进美”的12字方针，促进农村人居环境质量全面提升，推进美丽宜居乡村建设。发动群众的力量积极参与农村人居环境整治，进村入户开展宣传教育238559人次，发放宣传资料119843份，张贴宣传标语10732条，发动农民群众投工投劳342536人次，清理农村生活垃圾41260.78吨，清理村内水塘1860口，清理村内沟渠7715.1公里，清理村内淤泥2918.9吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物6423.25吨，清理残垣断壁1602处，不断优化农村生活环境，全面提升广大群众的生活质量，整体村容村貌得到较大的提升。

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(责编：曹淼、李源)