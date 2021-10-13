一、背景

冠县，位于山东省最西部，东临聊城市东昌府区，北界临清市，南接莘县，西接河北省馆陶县，全境处于鲁西北黄泛平原，系华北平原的一部分，四季分明；总面积1161平方公里。

近年来，冠县把培植壮大灵芝产业作为发展壮大村集体经济、推动乡村振兴的有力抓手，经过近30年发展，逐渐形成了集培育、种植、深加工、创意销售等于一体的灵芝产业链。

二、做法

（一）产业带动惠及一方，农民因“芝”致富

“以前，村民在一亩三分地里‘刨食’，收成不高、收入还低。如今，全村346户村民，种灵芝的就有300户，每亩纯收入超过4万元，很多种植户靠着灵芝发家致富。”眼下，山东冠县店子镇靖当铺村党支部书记靖广礼正组织村民采收灵芝孢子粉，“你看这个大棚里，‘仙气’缭绕，飘的都是灵芝孢子粉。一亩大棚每天能抽50斤左右的孢子粉，每斤市场价60元，孢子粉破壁后价格会更高。”

在这里，灵芝种植生长周期为每年12月份至次年7月份，今年亩产灵芝子实体3000斤左右，平均销售价格每斤15元。按种植5亩灵芝计算，8个月时间，芝农可收入约20万元。

冠县灵芝种植采用“合作社+农户”的形式，仅冠县店子镇约有100多个合作组织，辐射全镇19个村庄，惠及群众8000余人。靖当铺村是店子镇灵芝种植“第一村”，全村300余户，其中灵芝种植户170余户，有1400余个灵芝棚。“现在，市场上灵芝报价以我们这里为基准，随着规模扩大，我们享有了定价权。”靖广礼说，灵芝已成为当地农民脱贫致富的“富民苗”。

2014年国家质检总局发布公告，“冠县灵芝”正式成为实施地理标志产品保护的地方特产，意味着“冠县灵芝”的名称、产地范围、种植技术、品质特色、产品专用标志、种植环境和质量标准等都受相关法律、法规的保护和监管，对促进本地灵芝产业发展和保护产生了积极影响。2019年，冠县发布《店子灵芝栽培技术规范》《灵芝干品》两项团体标准。

在冠县店子镇种植的灵芝品种历经多次更新，目前种植的全是新品种。在店子镇灵芝产业振兴示范园的标准化灵芝大棚内，鹿茸芝、赤芝长势良好。“这里是项目一期，投资1000余万元，占地100多亩，建有40个可自动控温控湿的标准化大棚和8000平方米的菌棒工厂化加工车间。”该项目承包人南焕斌告诉记者，为引进高产优质菌种，今年以来，冠县同中科院微生物研究所、上海农科院食用菌研究所等机构对接，对本地优良品种进行数据分析、资质认证和提纯固化；同时，为充分发挥基地示范引领辐射带动作用，冠县规划打造占地2000亩的国家级标准化种植基地。

（二）灵芝盆景市场看好，农旅对接融合发展

伴随着灵芝产业的兴起，以生产、加工为龙头，集观光、旅游、赏景为一体的灵芝文化产业应运而生，芝艺缘灵芝盆景专业合作社就是一个代表。

走进董学堂的芝艺缘灵芝盆景专业合作社，各种层次分明、色彩艳丽、造型独特的灵芝盆景引人注目。据介绍，董学堂的灵芝观赏盆景先后获得“全国农展会畅销产品奖”“全国休闲农业创意精品展金奖”“全国林产品展金奖”“全国花博会银奖”等荣誉。

该合作社采取“公司+合作社+基地+农户+互联网”经营模式，产、供、销一条龙服务，致力于灵芝新品种、灵芝栽培新工艺、灵芝新产品的研发、创意和新技术、新模式的推广与应用，在当地起到示范带动作用。

“仙草”变“风景”，冠县大胆创新，把灵芝带入“艺术圈”，实现灵芝种植与文旅融合。通过嫁接造型把灵芝培育成观赏灵芝，又赋予了它较高的观赏价值、艺术价值和收藏价值，受到国内外消费者的认可和欢迎。其中，活体嫁接灵芝盆景的成功开发，更是填补了国内外菌业观赏产品“药用+观赏”的空白，在观赏盆景中独树一帜。2010年，董学堂获得了三项发明专利：大型灵芝盆景栽培工艺、灵芝盆景“6+1”物理组合工艺、酒瓶内灵芝养殖工艺。

2015年，在当地政府的支持下，芝艺缘灵芝盆景专业合作社筹建了占地面积100余亩的冠县灵芝文化产业园，成为集科普、观光、旅游、休闲、养生于一体的特色菌业示范基地，为国家AA级旅游景区。目前，以灵芝为依托，冠县发展灵芝文化产业的单位已有100余家。

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(责编：李源、董童)