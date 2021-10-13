提起“朝阳”，很多人的印象是“经济强、百姓富”。作为“全国千强镇”、“苏北五十强乡镇”，朝阳的确坐拥诸多光环。

但鲜为人知的是，光环的背后还有一串颇为惊人的数字——从1951年至2016年的65年间，这个人口不过一两万的小山乡，涌现出28位劳动模范，包括4位全国劳模，8位省级劳模，16位市级劳模，是名副其实的“劳模之乡”。

合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土。不同年代，相同的使命；不同行业，相同的追求——“劳模乡”背后，上演的是一部“乡村振兴”编年史。

三代传承，“盐碱滩”变成“花果山”

在某罐头食品厂车间内，工人们将新鲜黄桃进行分拣加工，加紧生产各式水果罐头。“若不是受疫情影响，我们的产值和销量会实现新高。”作为该厂负责人，李传爱对这项工作倾注大量心血，产品销量在省内外名列前茅——单2019年生产出口水果罐头就高达4500多吨，总产值3000多万元。他说，他办的不是厂子，而是父辈承袭下来的使命。

缘何他会如此上心？这要从一张“奖状”讲起。在李传爱的办公室内，珍藏着一份特殊的“古董”，一张镶框的奖状。木制相框已有破损，内里薄薄的奖状被年月剥蚀出枯黄印记——这是1954年，“江苏省云台山林场”颁发给他爷爷李学珍的“省一等模范”奖状。三年后，也就是1957年，他获评全国林业模范。

上世纪50年代，朝阳人就展现出敢为人先的精神内核。1952年底，新海连市委向朝阳派驻工作组，建立首个初级社——前进农业生产合作社。时任前进社林业组长的李学珍，就此带领社员在花果山北坡开荒种树，把亲手培育出的120万株树苗献给国家。

如李学珍一般，新中国培养起来的有责任感的乡村基层干部，以及从乡间走出去的优秀人才，薪火相传，成为中国农村稳定发展的内生力量。

敢闯敢拼，“村办产业”接上“国际轨道”

近日，在一家物流中转库，工作人员正在有条不紊地核对、码放一批中转商品，这是“一带一路”供应链基地（连云港）的运作现场。就在上个月，这项总投资40亿元的项目正式建成投运，标志着联通“连云港——里海”7000公里的消费类商品供应链通道正式启动，期货交割、商品保税、配送及交易等功能一应俱全，将为沿线国家居民带来更多福祉。而这么一个“国际项目”，却坐落在朝阳街道一个不起眼的村庄——马山村。

如同杨善友一般，朝阳人总会敏锐地嗅到时代发展契机。1992年初，改革浪潮汹涌，当年一万七千多人口的朝阳，人均耕地不足半亩。危机意识让他们的眼光不再囿于“半亩地”，而是跳出思维窠臼——加大乡村工业投入，积极兴办“三资”企业，发展外向型经济，使3500多名剩余劳动力，从田野走进工厂，当年底一跃成为全市首个工业亿元乡。其中，全国“五一”劳动奖章获得者李克俭，功不可没。作为乡办企业市卫生材料厂厂长，当年，他大胆突出想法，决定请“老外”合资办厂。一个乡办企业，何以有勇气，跑到寸土寸金的浦东谈国际合作？他不仅做到了，还创汇200万美元，产品远销十几个国家和地区。

返本开新，“劳模精神”孕育“王炸组合”

时下，“网红带货”“电商经济”等，越发活跃，数字经济正推动着传统行业的革新和转型升级，也成为乡村振兴的助力器。而传统意义上的劳模曾单纯靠勤劳带民致富，新时期劳模则是在“匠心”的价值守望中，返本开新，竖起新时代标杆——“网红直播小栈”正是李氏第三代劳模李传茂的“创新之举”。他代表着祖祖辈辈同大山打交道的朝阳人，正紧跟时势，借助5G网络快车，发展电商经济，迎接转型发展的3.0时代。

“我们在抖音、快手上都有账号，直播卖盆景已是常态。”刘巷村大雪黑松盆景园的“赵姐”，谈及了她的“致富经”，乐不可支。今年桃花节期间，朝阳举办了首届电商文旅小镇主播大赛，邀请雨润、天马等企业，以及朝阳电商参加，为本地旅游产品、农产品进行直播卖货。借助电商的助力，截至目前，单刘巷村盆景合作社年销售额就逾1000万元，成为我市最具规模的盆景制作和销售基地。也正因此，带动了特色花木产业和绿化工程建设的热潮，山上山下一片绿意盎然，鸟语花香，吸引无数外地游客踏青游玩。

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(责编：李源、董童)