一、背景

兰陵县隶属于山东省临沂市，地处山东省南部，处于沿海地区大开放、黄淮海平原大开发的交叉地带。总面积1724平方千米。截至2019年10月，兰陵县辖2个街道、14个镇、1个乡。

二、做法

临沂市兰陵县聚焦聚力乡村振兴战略推进，率先落实市委乡村振兴“三步走”部署，通过政府引导推进、市场运作经营、基地规模发展，打造提升优质农产品基地，加快推动乡村产业兴旺。

（一）夯实现代农业发展基础，推动优势产业提档升级。深入实施“藏粮于技”战略，加强农业基础建设，全面提高农业质量效益和竞争力。

扛牢粮食生产安全责任。立足传统农业大县基础，加快实现三大主粮农业保险全覆盖，为农民增收“保驾护航”，做到“产业有保障、农民得实惠”；开展吨粮镇建设，实现粮食产量、质量双提升，带动全县粮食生产稳定发展，确保粮食综合产量稳定在13亿斤水平，种植面积149万亩及以上。

夯实现代农业发展基础。建设高标准农田，逐步实现高标准农田全县全覆盖，使县内所有的耕地成为“旱能灌、涝能排”的高标准方田，大力推广和使用有机肥料和生物肥料，耕地质量将得到全面提高。

提升种苗统育统供水平。强化集约化育苗，采取政府补贴、项目建设等形式，扶持建设年育苗能力1000万株以上的大中型蔬菜集约化育苗中心；加大引种试验力度，加快蔬菜品种更新换代；与高校、科研院所和种苗企业合作，开展品种研究、试验和繁育。

（二）深入贯彻“三步走”部署，紧密对接长三角地区。立足优势特色产业，率先践行市委乡村振兴“三步走”部署，主动参与“双循环”，力争将兰陵打造成全市对接“长三角”的重要节点。

打造高品质“菜篮子”。出台《关于兰陵县打造长三角地区“菜篮子”的工作方案》《兰陵县2021年优质农产品现代农业基地实施方案》，促进兰陵蔬菜在品类、品牌、品种、品质、品相上的全面改良提升，产运销各环节全面标准化，建设优质农产品基地。

提升“苍山蔬菜”市场占有率。开展实地对接，先后10余次赴上海、杭州等长三角中心城市进行对接考察、开展推介活动，13家基地入选全市2020-2021年度长三角中心城市农产品供应基地，与上海蔬菜集团、鼎俊集团等实现长期合作。

塑造推广蔬菜品牌。树立品牌意识，完成“苍山蔬菜”Logo申报注册，规范“苍山蔬菜”品牌背书，并按照最高20万元的补贴标准引导品牌认证，完成“三品一标”有效用标96个，叫响了一批“土字号”“乡字号”。

（三）打造农产品质量安全示范产地，保障百姓“舌尖上的安全”。强化农产品质量安全可追溯能力，提升农产品质量安全监管水平，增强农业产业竞争力，确保群众农产品消费安全。

加大农产品质量安全监测力度。对农产品基地开展监督抽检、风险检测、例行监测，范围覆盖全县农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场和中小型种养户，及时掌握农产品质量安全状况，排查和消除农产品安全隐患。实现农产品质量安全可追溯。以创建省级农产品质量安全县和省级农产品质量安全提升项目为契机，建设了县级农产品质量安全监管追溯平台1处，农产品质量安全追溯点52个，逐步实现农产品质量安全可追溯。建立食用农产品合格证制度，食用农产品在上市时必须附具合格证，并纳入合格证系统，确保“带标带码”，树立兰陵农产品的绿色健康形象。

提升农产品质量安全治理能力。推进农产品质量安全信用体系建设，构建“守信激励、失信惩戒”机制，提升农产品质量安全水平。经过宣传指导，今年上半年，纳入的主体77家，主要包括农业生产企业、农民专业合作社、家庭农场及种子、肥料、农药等农业投入品生产经营主体。

（四）聚才汇智激发人才活力，强化科技创新支撑能力。充分发挥人才和技术优势，加快推动科技成果转化为生产力，依靠科技促进农业产业转型升级。

搭建交流合作“新桥梁”。组建兰陵县鸿雁现代农业研究院，提供技术交流平台，开展各类线上线下活动。发挥垦源、绿沃川等智慧农业龙头示范作用，引进国内外先进农业生产技术和经营模式，发展智慧农业、生态农业，带动兰陵农业上水平。

激活乡土人才“内动力”。在种养殖、加工、销售等领域遴选优秀“鸿雁”人才1201名，每年举办兰陵县乡村振兴“鸿雁人才”技能大赛，掀起了“学鸿雁、赶鸿雁、当鸿雁”的热潮。实行“鸿雁”人才联系户制度，每名“鸿雁”人才联系5-10个联系户（示范户），推动实现产业升级。

吸引人才资金“凤还巢”。充分发挥在外人才作用，从政策、资金、用地、用电等方面提供全方位支持，依托在长三角、京津冀地区大中城市设立的38个驻外流动党员党组织，设立驻外人才联络站，宣传家乡发展、推介产业项目、服务外出人才。

（五）发挥新型经营主体引领作用，增强乡村产业发展聚合力。将新型经营主体作为组织化、规模化发展的重要载体，放大蔬菜产业规模优势，打造、提升优质农产品基地。

财金融合强支撑。设立1亿元乡村振兴信贷风险补偿基金，整合涉农资金9.1亿元，引导11家银行开发“两证贷”（土地经营权证贷和大棚贷）、强村贷、思乡贷等88款放款快、利率低的信贷产品。制定扶持新型农业经营主体发展的“雁阵工程”，加大对农民专业合作社等新型经营主体的奖补力度，现已发放奖补资金1300余万元，扶持合作社打造标准化基地、创建农业品牌，为打造优质农产品基地提供资金“催化剂”。

党建引领促发展。重点培育党支部领创办合作社，通过 “党支部+合作社+农户”方式，农村党支部领办各类种标准化种植、养殖、销售合作社449家，占行政村的74.8%。全县农民合作社发展到2563家，形成多业态齐头并进、合作社遍地开花的局面。

精深加工补短板。把农业产业化龙头企业作为培育农产品精深加工的基础，推动农业产业化进程，实现农业全产业链发展。目前，全县农产品加工储藏企业450家，76家成为省、市级农业产业化重点龙头企业，十余系列上百个农产品加工产品销往40多个国家。

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(责编：李源、董童)