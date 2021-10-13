山东省淄博市临淄区围绕破解“谁来种、种不好、销售难、风险大”等新形势下农村产业振兴难题，按照“政府引导、市场推动、农户受益”工作思路，聚焦粮食生产、果蔬种植、农机作业、产品销售、农业保险等重点领域和关键环节，不断完善以家庭承包经营为基础、以公共服务机构为主导，多元化和社会化的市场主体广泛参与的新型农业社会化服务体系，走出了一条全链式全流程的富农增收农业社会化服务模式。

一、背景

随着城镇化步伐的加快，城乡二元经济结构发生着深刻变化，不均衡的矛盾日益凸显，成为制约发展的关键因素。首先，青年劳动力持续从农村迁移到城市，农村劳动力老化态势日趋加速，农村人口年龄结构逐渐从较年轻的均衡型结构转变为不均衡的倒三角形结构，“土地谁来种”成为突出问题；其次，农业从业者普遍文化水平、科技素质不高，对新知识、新技术的接受、学习、应用不够，农业科技成果转化滞后、农机服务体系不健全等因素，严重制约着农业高质量发展；再次，产品销售渠道普遍比较单一，产供销链条脱节现象严重，“小生产”难寻“大市场”，农户的“销售难”成为“丰产不丰收”的重要因素；最后，农户生产经营面临着自然、市场、质量安全等多重风险，而基层农业金融服务机构偏少、信贷规模较小，难以对经营主体的生产经营活动形成有力支撑，长期以来农户家庭多数属于分散经营，专业大户和家庭农场数量少、规模小，农民专业合作社发展缓慢，龙头企业与农户间的利益联结机制不够健全等因素制约农业现代化进程。为此，临淄区围绕“农业强、农村美、农民富”目标，从产前、产中、产后全流程入手，不断完善以家庭承包经营为基础、以公共服务机构为主导，多元化、社会化市场主体广泛参与的新型农业社会化服务体系，走出了一条富农增收的农业社会化服务道路。

二、主要做法

一是推行粮食“耕种管收全包”生产服务，解决“谁来种、怎样种”问题。为从彻底解决秸秆无序存放、随意焚烧问题，临淄区采取财政补贴、统一农机作业方式，全面推行玉米统一机收还田、统一旋耕、统一深耕、统一再旋耕的“四统一”服务模式，改善土壤结构，减少焚烧污染，得到群众广泛拥护和支持。在此基础上，把统一服务摆在解决“谁来种地、怎样种地”的高度重新定位、完善、延伸，创造性实施粮食生产“耕种管收全包”社会化服务模式，对小麦供种、小麦播种、测土配方施肥、飞防、小麦收获、夏玉米机械播种等13个环节，统一进行机械化耕作。村民只需缴纳一定数额的作业费，即可坐等粮食入库，彻底解除农民“面朝黄土背朝天”的耕作之苦，实现了农业产业发展“嬗变”。同时，紧盯未来发展方向，探索建设生态无人农场，集成生物防控、绿色植保、无人机、农业机器人、人工智能、物联网、大数据、云计算等高新技术，依托传感、遥感设备，实现生产环境智能感知、预警、决策、分析和专家在线指导，通过数据驱动实现“机器换人”，进一步引领农业生产领域的革命性变革。

临淄区无人农场植保作业服务

农田无人机飞防作业

二是推行农业生产“保姆式”技术服务，解决农民“不会种、种不好”的问题。以农业社会化服务机构——思远农业公司为依托，面向北方保护地蔬菜和露地经济作物开展技术服务，开发标准化智慧农业服务管理系统“农保姆”APP，向农户提供30余种果蔬标准化服务大数据，包括2100余部教学片，350余门标准化种植课程，总资源量超100TB，真正让手机成为新农具。农户需要什么，只需在平台一点就能找到，足不出户即可获得种、卖、学、聊一体化智能服务。目前，“农保姆”已推广省份12个、建成村级服务站3600余个、标准化社员达13万、服务面积超过35万亩。思远农业被国标委确定为国家现代农业标准化服务推广应用平台建设承担单位、农业社会化服务全国第三批农村综合改革标准化试点单位。同时，区财政自2013年开始每年列支专项资金400余万元，在全省率先实施载人飞机大面积防治病虫害作业，年飞防作物面积40余万亩。开展测土配方施肥技术普及服务，形成“村镇建网络，配肥直供户”社会化推广服务模式，实现测土配方施肥技术全覆盖，被确定为全国测土配方施肥技术普及示范区。

三是推行“农超对接”流通服务，解决农产品“销售难、销售贱”问题。为解决农产品“小生产”与“大市场”的矛盾，临淄区扎实推进全国城乡高效配送试点建设，以农业合作社为基础，发展大型连锁超市、农产品流通企业，发挥骨干企业网络、信息、配送等优势，推动农产品销售“农超对接”“农网对接”“农餐对接”。目前，中国商贸物流标准化成效突出企业众得利等农业龙头企业线上与京东、美团、拼多多等建立“农网对接”合作关系，打造生鲜蔬果“一站式”“不倒筐”配送；线下与北京物美、永辉等建立“农超对接”合作关系，全国供配各类销售网点达到500多个，年均日配量400余吨、年供应量近15万吨，农产品增收20%以上。

四是推行种植业保险社会化服务，解决农业生产“风险大、无保障”问题。为减少自然灾害的影响，稳定农民收入，促进农业和农村经济发展，临淄区作为全省种植业保险试点区县，积极开展种植业保险工作，将农户承担的20%种植业保费交由区财政统筹负担，实现小麦、玉米承保全覆盖。2014年开始实施温室大棚保险，扩大种植业险种覆盖面，全区大作物农业保险实现险种全覆盖。2017年6月被列入全省农业大灾保险试点区县，组织实施农业大灾保险试点工作，显著提高种植业保险的保费及保额。2019年以来，作为全省玉米收入险试点，创新农业收入险“保险+期货”新模式，全区试点面积1.2万亩，从产量到价格全面保障农户利益。2021年被确定为小麦、玉米完全成本保险和收入保险开展县，在充分尊重农民投保意愿的基础上，努力扩大保险政策覆盖面，做到应保尽保。

三、取得成效

一是助力了乡村振兴战略实施。深化农业服务改革，盘活、激活、放活乡村各类资产资源，推进农村一二三产业融合发展，形成“农业+”多业态发展态势，全区农业龙头企业发展到23家。同时，农业生产方式变革，推动农村生活习惯变革、生活环境改善和生活质量提升，临淄区整建制实施以“硬化、绿化、亮化、美化、净化”为主要内容的农村“五化”工程等，真正实现乡风民风、人居环境、文化生活“三个美起来”。

二是构建了较为完善的社会化服务体系。全区农业生产已形成集产前、产中、产后各环节作业于一体的农业生产社会化服务模式。以朱台农机合作社为代表，实施农机作业、农机维修为主的主要粮食全环节社会化服务农机组织服务体系；以齐民旺植保专业合作社为代表，拥有有人驾驶机、无人机、大型植保机为主的植保专业服务体系；以思远合作社为代表，设施农业标准化、“农保姆”服务模式为主的农技推广信息化服务体系；以忆当年公司为代表，集农超对接、农社对接、农资销售、水肥一体推广服务为主的社会化服务组织；以朱台镇陈家村为代表，村支部领办合作组织打造“耕种管收”各环节的社会化服务；以鲁担惠农贷为主的涉农金融服务体系等，为助推农村产业变革织密了一张有力的“防护网”。

三是实现了农业全流程服务的能力提升。临淄农业生产社会化服务完成了服务对象由规模经营主体向分散农户延伸、服务模式由单一机械化作业向全环节智能化拓展，实现了“五个大幅提升”：农民组织化程度大幅提升，参社农户达2万余户；农业产出效益大幅提升，粮食生产亩均节本增效150元、设施农业亩均节本增效1万元；农民工资性收入大幅提升，年实现农村劳动力转移就业1万多人，人均增收3万多元；农机保有量大幅提升，全区100匹马力以上大型农业机械2100台；基层组织组织力大幅提升，通过支部领办合作社，不仅为产权制度改革打牢了基础，而且增强了村级组织“造血功能”，2020年全区村集体经济全面达到10万元。

四是推动了农业生产方式变革。通过大力发展农业合作组织，全面推行粮食生产统一耕作模式，实现了现代信息技术与农业社会化服务、标准化生产深度融合，改变了农民传统耕作模式，解决了小农经济大型机械设备推广受限，土地长期缺乏深耕，秸秆随意焚烧，过度使用化肥等问题，既培肥了地力，保障了农产品质量安全，提高了农业效益，增强了抗风险能力，又促使大量农村劳动力从农业产业中解放转移出来，从事二、三产业增收致富，年增加非农收入3亿多元。

四、经验启示

一是强化基层党建，为开展农业社会化服务提供组织保障。临淄区在创新农业社会化服务体系的过程中，特别注重发挥村级组织尤其是基层党支部的带动作用，特别是通过村党支部领办合作组织，更好地发挥了村党支部的带动作用，带动提升集体经济组织的服务功能，通过有效方式，引导小农户集中连片接受社会化服务，在规模化服务中提升社会效益和经济效益。

二是注重政府引导，为开展农业社会化服务提供政策保障。农业社会化服务点多面广线长，涉及环节多、主体多，现实中一个服务主体往往只提供某一环节或部分环节的服务，有的环节因为投入过多或者技术壁垒而根本没有相关服务，给农民和新型经营主体带来不便。因此，发挥政府主导作用，加强统筹协调和资源整合，显得十分必要。

三是激发市场活力，为开展农业社会化服务培育专业组织。农业社会化服务有一定的公共性，政府的作用不可或缺，但开展专业化、多元化、个性化服务，更多是一种市场行为，必须发挥市场的决定性作用，建立市场机制，撬动市场力量。注重培育和引入专业化市场化服务主体，为村集体、新型经营主体和农民提供服务，通过鼓励各类服务主体加强联合合作，实现功能互补、要素聚集、融合发展，不断提升社会化服务市场化专业化水平。

四是依托创新驱动，为开展农业社会化服务提供科技支撑。农业出路在现代化，农业现代化关键在科技进步。信息化技术的应用，对完善农业社会化服务利益链、提升创新链，促进农业高质量发展发挥了重要保障。以科技提升服务体系，要进一步加强科技在多元化新型经营主体、多层次社会服务组织培育中的支撑作用，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接。

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(责编：曹淼、李源)