国家卫健委：10月12日新增确诊病例22例 均为境外输入病例

10月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，均为境外输入病例（广西8例，云南5例，上海2例，广东2例，北京1例，天津1例，浙江1例，福建1例，山东1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在浙江）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例46例，解除医学观察的密切接触者946人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例487例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9337例，累计治愈出院病例8850例，无死亡病例。

截至10月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例645例（无重症病例），累计治愈出院病例91176例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96457例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1207671人，尚在医学观察的密切接触者22802人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察20例（境外输入19例）；尚在医学观察的无症状感染者359例（境外输入345例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28658例。其中，香港特别行政区12272例（出院11956例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院64例），台湾地区16309例（出院13742例，死亡846例）。