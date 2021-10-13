印尼疫情持续缓解 官方严防第三波反弹

从今年6月份开始反弹的第二波新冠疫情正持续缓解时，印尼总统佐科及相关高官密集发声，要求有关部门迅速行动，严防第三波疫情的到来。

印尼媒体12日报道，佐科要求相关部门对即将到来的圣诞节和新年假期过后，新冠病例再次增加引发第三波疫情的可能性做出预判，并采取有效措施迅速应对。

自去年3月初暴发新冠疫情以来，每次节假日长假过后，印尼的新冠确诊病例都会经历反弹。开始于今年6月初、因德尔塔变异毒株传播造成大量确诊和死亡病例的第二波疫情，就是在开斋节长假过后暴发的。

经过3个多月“社会活动紧急限制”防控措施的严格实施，加之全国开足马力加速新冠疫苗接种，印尼第二波疫情正在持续缓解。

随着防控措施的渐次放松、经济社会活动的逐渐恢复，此间流行病学者不断提醒应注意第三波疫情的出现。

印尼国家抗灾署署长兼疫情防控工作组组长加尼普亦提醒，应注意圣诞节和新年假期可能引发第三波疫情。

加尼普表示，应通过严格遵守防疫卫生规则和加速疫苗接种预防潜在的第三波疫情。

负责爪哇岛和巴厘岛疫情防控工作的印尼海洋和投资统筹部长卢胡特强调，应加快该国老年人的疫苗接种速度，才能在新一波疫情到来时降低住院率和死亡率。

据印尼卫生部数据，截至当天该国已有超1亿人接种新冠疫苗，其中5840多万人完成两剂接种、近103万人接种了第三剂加强针。

印尼官方当天下午通报，该国过去24小时内新增新冠确诊1261例，累计确诊4229843例；新增死亡47例，累计死亡142763例。 (记者 林永传)